Torna la Fiera di San Bartolomeo del Bosco: a Savona tre giorni dedicati a natura, tradizioni e prodotti locali

Dal 4 al 6 settembre 2026 si terrà la 38ª edizione della storica Fiera di San Bartolomeo del Bosco, un appuntamento tradizionale organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Savona, Regione Liguria e numerose realtà associative ed economiche del territorio.

La manifestazione propone “un viaggio tra natura, artigianato e prodotti locali” pensato per coinvolgere visitatori di ogni età, dagli appassionati di outdoor alle famiglie.

Il programma dell’edizione 2026 spazia dall’enogastronomia alle attività all’aria aperta:

– Eccellenze del territorio: settori dedicati ad agricoltura, allevamento, artigianato locale ed enogastronomia, oltre a un’area street food.

– Intrattenimento e cultura: appuntamenti con musica, danza, arte e laboratori formativi e creativi.

– Sport e tempo libero: attività dedicate al mondo dello sport, della natura e iniziative pensate per adulti e bambini.

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La fiera si svolgerà presso San Bartolomeo del Bosco secondo i seguenti orari:

– Venerdì 4 settembre: dalle 15:00 alle 23:00

– Sabato 5 settembre: dalle 10:00 alle 23:00

– Domenica 6 settembre: dalle 10:00 alle 23:00.