Torna il beach volley a Bergeggi, è subito overbooking con il Riviera

Bergeggi. Trentadue coppie in gara sui due campi dei Bagni Billabong e La Bussola nella splendida cornice di Bergeggi. Con un serie beach B2 Fipav femminile sabato 22 e domenica 23 agosto torna dopo anni di lunga assenza il beach volley federale in una storica location ligure, tra le prime in assoluto negli anni Ottanta con i Bagni Maiorca protagonisti. Le iscrizioni hanno segnato un vero e proprio boom, con un overbooking arrivato ad un giorno di chiusura dall’evento femminile e ben due su quello maschile.

“Grandissima soddisfazione per questa scommessa vinta – racconta il presidente RBV Alessio Marri – con tenacia abbiamo lavorato per rendere regolamentari i campi esistenti su Bergeggi con ottimi risultati, gli atleti hanno apprezzato fin da subito con una grande risposta in termini di partecipazione”.

Sarà così un gradito ritorno con un torneo organizzato con la collaborazione con il comitato Fipav Liguria con la presenza del supervisor Angelo Esposito e due arbitri che si dedicheranno alle semifinali e le finalissime.

Da segnalare nel femminile oltre alle coppie in corsa per il successo, come il duo local Andrea Crisafulli e Nicole Villa, le cuneesi Bonansea-Gay, le torinesi Tonon-Marchelli e le acquesi composte dalla neomamma Gatti e socia Mirabelli, la presenza in coppia con Michela Fipilli classe 1997 del talento piemontese Noemi Bina, 17 anni, medaglia d’argento alle finalissime Under 18 del campionato italiano per società di Bibione e alla tappa nazionale di Ravenna reduce da un’ottima prestazione al B1 1500 di Genova targato Genova Beach Socces asd, neonata società genovese.

Nel maschile si schiereranno invece Andrea Bettucchi di Pallavolo Liguria, appena promossa in Serie B al primo anno di fondazione, in coppia con il portiere di calcio Marco Albertoni, da Torino Candela-Turkaj e Pivetti-Polato. A difendere i colori locali l’allenatore di volley Nicolo Visca e Matteo Garbarino, oltre a tantissimi atleti giunti dal savonese.