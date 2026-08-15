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Sequestro e sanzioni

Tonno, gamberi e altri pesci senza tracciabilità ed etichette: multa da 6mila euro per un ristorante di Varigotti

Sono stati sequestrati circa 50kg di prodotti ittici

Generico agosto 2026

Finale Ligure. Nella mattina di ieri (14 agosto), militari della Capitaneria di porto Savona hanno ispezionato un ristorante presente all’interno di uno stabilimento balneare in località Varigotti.

Nell’occasione, è stata accertata la violazione comunitaria in materia di tracciabilità, etichettatura e di corretta informazione al consumatore finale, relativamente a prodotti ittici che sarebbero stati somministrati alla propria clientela, tra i quali diversi quantitativi di tonno rosso e gamberi.

Al titolare del ristorante sono state contestate due sanzioni di illecito amministrativo per 6mila euro complessivi, con il conseguente sequestro di circa 50 kg di prodotto ittico, tra cui diversi tranci di tonno rosso (tunnus tynnus) che avrebbero dovuto essere serviti come varie pietanze alla carta.

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