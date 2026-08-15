Tentato furto a Borgio, in due a volto coperto oscurano le telecamere: messi in fuga da proprietario e carabinieri

Borgio Verezzi. Hanno tentato il colpo, ma sono stati prima spaventati dal cane e poi messi in fuga dall’arrivo del proprietario e dei carabinieri.

È il riassunto di quanto avvenuto nella notte appena trascorsa, tra il 14 ed il 15 di agosto, ai danni di un’impresa di impianti elettrici, che ha il capannone situato nella zona industriale di Borgio Verezzi.

I ladri, almeno due, (come si evince dai filmati delle telecamere di videosorveglianza), si sono presentati a volto coperto e “armati” di una bombola di silicone spray, che hanno utilizzato per oscurare tutti gli occhi elettronici intorno al capannone.

Non avevano però fatto i conti con la presenza del pitbull del proprietario, che si aggirava in giardino e il cui abbaio li ha probabilmente spaventati.

Ma non solo. Il proprietario, a distanza, si è reso conto che le telecamere erano state oscurate e si è precipitato sul posto, dopo aver chiamato i carabinieri, giunti al seguito.

Al loro arrivo, i ladri si sono dati alla fuga. Proseguono ora le indagini e gli accertamenti da parte degli uomini dell’Arma per risalire all’identità dei malviventi.

“Ho denunciato l’accaduto, – ha confermato il proprietario dell’impresa, – e ci tenevo avvisare concittadini e turisti di stare attenti. Sono in giro e come è accaduto a me, può accadere a qualcun altro. Infine, volevo rivolgere un plauso ai carabinieri per la tempestività e la professionalità con cui sono intervenuti, sono stati davvero encomiabili”.