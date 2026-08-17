Temporali in arrivo sulla Liguria: rischio grandine e colpi di vento, poi due giorni di sole

Liguria. Una temporanea flessione dell’anticiclone mantiene condizioni di instabilità sulla Liguria nella giornata di oggi, lunedì, con una vivace attività cumuliforme. Questa la previsione di Arpal Liguria per la giornata di oggi, lunedì 17 agosto.

La giornata è all’insegna della variabilità, con ampi tratti di cielo sereno che si alternano a nubi consistenti.

“Nel corso del pomeriggio – fanno sapere – sono possibili temporali, in particolare a partire dai rilievi dell’Appennino di Levante e delle Alpi Liguri, con locali sconfinamenti sulle coste di Imperiese, Levante genovese, Tigullio e Spezzino. Nei fenomeni più intensi non si escludono allagamenti, colpi di vento e grandine — con chicchi anche di medie dimensioni nelle zone più interne. In serata è atteso l’esaurimento dei fenomeni e il ritorno del sole”.

“Per la giornata odierna si segnala ‘bassa probabilità di temporali forti’ su tutte le zone di allertamento. Tra martedì e mercoledì è previsto il ritorno del sole, mentre nella seconda parte della settimana l’alta pressione sembra destinata a cedere il passo a correnti umide di matrice atlantica, che porteranno maltempo, piogge e un significativo calo delle temperature”, concludono.