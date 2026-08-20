Temporale su Albenga, problemi con la connessione wi-fi Vodafone: decine di segnalazioni

Albenga. Un forte acquazzone, accompagnato da fulmini e tuoni, si è abbattuto nel pomeriggio odierno (20 agosto) su Albenga.

La fase più intensa è durata circa mezz’ora, ma tanto è bastato per mandare in tilt la centralina della Vodafone presente in zona mare.

Dalle 15.30 circa, modem con luce rossa di “Internet” lampeggiante e nessuna connessione. Diverse le segnalazioni di disagi pervenute all’azienda.

Stando a quanto riferito, i tecnici sono al lavoro e da inizio emergenza hanno 24 ore di tempo per risolvere la problematica: la speranza è che la risoluzione arrivi già in serata oppure bisognerà attendere domani (21 agosto).

Chiunque abbia patito i disagi può comunque rivolgersi a Vodafone per ottenere, gratuitamente, giga illimitati (temporanei) sul proprio cellulare in modo da utilizzare l’hotspot per connettersi a Internet in attesa che venga risolto il problema.