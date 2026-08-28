Tappa in Riviera per Giacomo Poretti: scatto davanti alla “Panchina dell’Amore” a Borghetto

Borghetto. Vacanze liguri per Giacomo Poretti. Il noto attore e comico, membro dello storico trio con Aldo e Giovanni, è stato “avvistato” a Borghetto Santo Spirito durante una giornata di relax e sport in Riviera.

Sorridente e in tenuta casual, Giacomo non ha resistito al richiamo dell’iconica “Panchina dell’Amore” sul lungomare, scattandosi un selfie in compagnia di alcuni amici davanti al grande cuore rosso con lo sfondo della spiaggia ponentina.

Uno scatto condiviso sui social, sulla sua pagina Instagram, che ha raccolto tantissimi “like” e l’affetto, immancabile, dei fan.