Taormina 2026 si avvicina: Martina Fanzon trionfa nella prima prova provinciale a Pieve di Teco

Pieve di Teco. Emozioni fortissime, talento da vendere e un borgo d’eccezione per palcoscenico. Ha preso ufficialmente il via da Pieve di Teco – uno dei borghi più belli d’Italia – la corsa verso la finalissima nazionale di “Una Ragazza per il Cinema” (Taormina 2026). La prima prova provinciale ha regalato spettacolo, decretando la prima grande finalista ufficiale: Martina Fanzon.

Una giornata da protagoniste tra storia, shooting e cinema. Le concorrenti in gara hanno vissuto un’esperienza totalizzante sin dalle prime ore del mattino. A partire dalle 10:00, le ragazze sono state le assolute protagoniste tra le vie storiche e i locali caratteristici del paese per una serie di shooting fotografici curati dallo Studio Fotografico Mario Rossello, per poi cimentarsi nelle prove all’interno di una cornice d’eccezione: il teatro più piccolo d’Europa.

Quella vissuta nel borgo ligure non è stata soltanto una competizione, ma una vera e propria festa di comunità. Uno dei momenti più emozionanti e spontanei della giornata si è vissuto nel pomeriggio, quando gli abitanti di Pieve di Teco si sono fatti coinvolgere con entusiasmo, ballando la sigla ufficiale di “Una Ragazza per il Cinema Liguria”. Una partecipazione calorosa che testimonia l’accoglienza straordinaria riservata all’evento.

Il trionfo di Martina Fanzon: il biglietto per Taormina è già in tasca. La serata ha visto il trionfo assoluto di Martina Fanzon, che conquista la prima fascia “Miss Pieve di Tevo” e stacca ufficialmente il pass per Taormina 2026. Già finalista lo scorso anno, Martina si conferma “recidiva al nazionale”, ma torna sul palco con una marcia in più: più forte, più matura e straordinariamente preparata, ha conquistato giuria e pubblico con un’intensa interpretazione di un monologo di Benigni sulla felicità rivisitato.

Tutti i premi e le eccellenze della serata

La competizione è stata altissima e tutte le concorrenti hanno offerto performance di altissimo livello. Ecco il podio e i riconoscimenti speciali assegnati:

– Vincitrice Assoluta e Prima Fascia Miss Pieve di Teco: Martina Fanzon

– 2ª Classificata Classificata: Maria Demidovich. Ha colpito giuria e pubblico per il suo tratto caratteristico e molto particolare, cimentandosi nella prova talento con una prova di recitazione tratta da Il Piccolo Principe.

– ⁠Miss Talento Pro Loco Moano: Ginevra Zerbone Stephanie con il brano Voilà.

– 2ª Classificata Categoria Talento: Laura La Fata. Protagonista di un’esibizione splendida e tecnicamente difficilissima, ballando sulle punte su un palco tutt’altro che agevole.

Una giuria d’eccezione e grandi ospiti

A valutare le aspiranti attrici e miss è stata una giuria di altissimo profilo, presieduta da Carmine Attanasio. Tra i grandi nomi presenti:

– Enrico Pira, Sindaco di Pieve di Teco e consigliere provinciale

– Rosanna Zunino, Vicesindaco di Pieve di Teco

– Marco Scajola, Assessore Regione Liguria

– Guido Berardinelli, Produttore esecutivo Anno 404 e produttore di Engagement Group

– Nicolò Tonani, Regista

– ⁠Angela De Negri, Sindaco di Borghetto d’Arroscia

– ⁠Romano Canzio, Professore dell’Università degli Studi di Torino

Agostino Delfino, Presidente dell’associazione Vecchia Loano, era visibilmente emozionato e fiero di questa serata dal forte valore affettivo, diviso tra il cuore di Loano e quello di Pieve di Teco.

Il pubblico è stato inoltre deliziato dalla straordinaria comicità del super ospite Andrea Di Marco e dalla voce della cantante ospite Viola Maldarizzi.

A condurre la serata con eleganza e brio sono stati i presentatori Corinne Parodi e Roberto Petullà, autentici orgogli della Vecchia Loano.

“Il successo di una giornata così complessa e ricca di appuntamenti è il frutto della sinergia tra istituzioni, associazioni e professionisti. Un ringraziamento speciale all’amministrazione comunale per l’ospitalità e l’accoglienza calorosa, con un encomio particolare alla vicesindaca Rosanna Zunino, che ha seguito passo dopo passo l’organizzazione nei giorni precedenti e accompagnato le ragazze alla scoperta della città. Un grazie di cuore per la preziosa collaborazione e il supporto costante alla Pro Loco Moano. Un ringraziamento speciale a tutti gli sponsor che hanno reso possibile questo evento”.

L’evento è stato organizzato e curato in ogni dettaglio dall’associazione Vecchia Loano, esclusivista per la Liguria.

Una giornata splendida che, tra bellezza, cinema e tradizioni, lancia ufficialmente la Liguria verso la grande finale nazionale. L’appuntamento con la seconda prova provinciale è fissato per il prossimo 14 agosto a Borghetto Santo Spirito: chi sarà la prossima a staccare il biglietto per Taormina?