Tamponamento sull’A6 tra due auto: un ferito e 2 chilometri di coda verso Torino

Savona/Altare. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A6 Torino-Savona, in direzione Torino.

Il sinistro si è verificato al chilometro 121+100, nel tratto compreso tra il bivio A6/A10 Savona e il casello di Altare, dove, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due autovetture.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Vado Ligure, il Nucleo Operativo Autostrade e il personale incaricato della gestione della viabilità per mettere in sicurezza l’area e consentire i soccorsi.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona per gli accertamenti e le cure del caso.

L’incidente sta causando rallentamenti alla circolazione: al momento si registrano circa 2 chilometri di coda in direzione Torino. La dinamica del tamponamento è al vaglio degli operatori intervenuti sul posto.