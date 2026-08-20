Tamponamento in A10 tra Spotorno e Savona: traffico bloccato e 12 km di coda

Savona. Un tamponamento che ha coinvolto circa cinque auto si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 20 agosto, sull’autostrada A10, tra Spotorno e Savona, all’altezza di Vado Ligure, in direzione Italia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.10, all’altezza del chilometro 46+500. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, i vigili del fuoco di Savona, la polizia stradale e il personale di Autostrade.

Secondo le prime informazioni, nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato ferite gravi.

L’incidente ha però provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità: il traffico risulta bloccato e attualmente sono presenti circa 12 chilometri di coda tra Feglino e Savona, sempre in direzione Italia.