Svolta sulla viabilità ad Albenga: rotatorie, semafori intelligenti e un piano da 200mila euro per la sicurezza

Si fa sempre più concreto e strutturato il tavolo di lavoro tra il Comune di Albenga e la Provincia di Savona per risolvere le storiche criticità viarie della piana ingauna, con un focus prioritario sulla frazione di Campochiesa e sui collegamenti con l’entroterra.

Nella giornata di oggi, a Palazzo Nervi,, si è tenuto un vertice operativo tra rappresentanti politici e tecnici dei due enti per definire l’iter di una serie di interventi infrastrutturali strategici.

Nel corso della riunione sono stati analizzati in modo organico i principali snodi viari che necessitano di interventi urgenti di messa in sicurezza e fluidificazione del traffico:

– Nuova rotatoria sulla SP3 / SP39: Perfezionamento della progettazione della rotonda che andrà a sostituire l’attuale semaforo all’incrocio tra la S.P. 3 (Ceriale-Cisano) e la S.P. 39 (Albenga-Campochiesa), un punto nevralgico sia per il traffico dei residenti sia per i mezzi pesanti.

– Semaforo intelligente in Regione Campore: Installazione di un impianto semaforico “smart” all’incrocio vicino all’ex polveriera di San Giorgio, tratto recentemente teatro di un grave incidente stradale.

– Svincolo di Regione Rapalline (SP39): Messa a punto definitiva dello svincolo per rendere strutturale la soluzione provvisoria avviata nel febbraio 2025 tramite il posizionamento dei blocchi jersey.

– Rotatoria SP3 / SS582 a Cisano sul Neva: Avvio imminente della conferenza dei servizi preliminare per la rotonda all’intersezione tra la S.P. 3 e la Strada Statale 582, intervento che vede Albenga coinvolta come comune confinante.

– Messa in sicurezza della SP6 (San Fedele – Lusignano): Lavori di adeguamento per i quali la Provincia di Savona ha già stanziato a bilancio risorse dedicate per 200.000 euro.

Al tavolo tecnico hanno partecipato per la Provincia di Savona: Pierangelo Olivieri (presidente), Matteo Mirone (consigliere delegato alla Viabilità Ponente), Diego Distilo (consigliere delegato ai Lavori Pubblici), Massimo Niero (consigliere, collegato da remoto) e l’ing. Danilo Burastero (dirigente Ufficio Tecnico). Per il Comune di Albenga: Alberto Passino (presidente del Consiglio Comunale con delega a Campochiesa e Affari Generali), l’ing. Franca Briano (dirigente Ufficio Tecnico), Maria Teresa Bonavita (vice comandante Polizia Locale) e Paolo Lavagna (responsabile Ufficio Viabilità).

Diego Distilo (consigliere provinciale delegato ai Lavori Pubblici): “La Provincia di Savona è attenta alle problematiche di tutti i 69 Comuni del territorio e, in questo caso, di Albenga, che presenta diverse criticità da tempo irrisolte. Insieme al consigliere Matteo Mirone e ai consiglieri di zona Franca Giannotta e Demis Aghittino, ce ne stiamo occupando con la massima attenzione. Il passaggio di oggi testimonia la volontà di dare risposte concrete ai cittadini con un approccio istituzionale privo di logiche politiche. L’obiettivo è uno solo: migliorare la sicurezza e la qualità della vita del nostro territorio.”

Alberto Passino (presidente del Consiglio Comunale di Albenga): “Nel 2025 abbiamo avviato un’analisi complessiva sulla viabilità di Campochiesa. Quando a febbraio 2025 posizionammo i jersey tra la SP39 e strada Regione Rapalline, ci prendemmo l’impegno di affrontare la situazione in modo strutturato. L’incontro di oggi rappresenta un fondamentale passo in avanti: abbiamo esaminato in maniera organica la S.P. 3, la S.P. 39 e la S.P. 6. Ringrazio la Provincia e i tecnici per la costante collaborazione.”