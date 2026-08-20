Successo per la cena solidale “Sagralea per la Bianca”, raccolti 4mila euro a favore della Croce Bianca di Albenga

Albenga. Il 18 agosto si è tenuta la cena di beneficenza a favore della Croce Bianca di Albenga “Sagralea per la Bianca”, organizzata dalla Cooperativa Macchia Verde con gli amici di Sagralea.

Come spiegano dalla pubblica assistenza, è stato “un momento di grande solidarietà e convivialità, che ha avuto, come già l’anno scorso, un grande successo. Le adesioni sono state numerose e l’incasso finale è stato di 4.000 euro grazie ai quali si potranno acquistare nuove attrezzature per l’allestimento dei mezzi. Bisogna sottolineare il fatto che l’organizzazione ha sostenuto l’intero costo della cena, devolvendo così il totale dell’incasso all’associazione”.

La Croce Bianca ringrazia “infinitamente coloro che hanno organizzato l’evento, le persone che con grande cuore hanno lavorato e cucinato per realizzarlo e chi generosamente ha partecipato. È stata davvero una serata trascorsa in allegria tra amici, confermando l’importanza di quello spirito di reciprocità che sta alla base del volontariato”.

Come ha concluso il suo intervento il presidente Dino Ardoino: “La Croce Bianca ha bisogno della sua gente, come la gente ha bisogno della Croce Bianca”.