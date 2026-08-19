Stazione di Quiliano-Vado, dal 14 settembre nuova fermata del treno Savona-Ventimiglia

Vado Ligure. Dal 14 settembre 2026 il treno regionale 12278 effettuerà una nuova fermata presso la stazione di Quiliano-Vado. Si tratta del regionale Savona-Ventimiglia con partenza da Savona alle 18.55 e arrivo a Ventimiglia alle 20.47, che dal prossimo mese fermerà quindi anche nella stazione al servizio dei due comuni.

La novità arriva al termine del confronto avviato dalle Amministrazioni comunali di Vado Ligure e Quiliano con gli enti competenti per il potenziamento dei collegamenti ferroviari e il miglioramento complessivo della mobilità del territorio. “RFI e Trenitalia hanno effettuato gli approfondimenti tecnici richiesti – spiegano i sindaci Fabio Gilardi (Vado Ligure) e Nicola Isetta (Quiliano) – i cui esiti sono stati formalizzati il 6 agosto dall’assessore regionale ai Trasporti, che ringraziamo per la disponibilità e la tempestiva attenzione alle esigenze rappresentate dal territorio”.

La nuova fermata comporterà un allungamento della percorrenza di circa due minuti, considerato compatibile con la programmazione complessiva della linea, e consentirà di ampliare le possibilità di rientro nella fascia serale per lavoratori, pendolari e studenti. I sistemi di vendita di Trenitalia saranno aggiornati nei tempi tecnici necessari.

Non hanno invece ottenuto, almeno per il momento, esito positivo le richieste relative ai treni RV 3357 e RV 3380. Secondo gli approfondimenti tecnici effettuati, l’introduzione di ulteriori fermate potrebbe infatti incidere sulla regolarità della linea pendolare, con il rischio di generare ritardi a catena sui convogli nelle fasce di punta.

Per le amministrazioni di Vado Ligure e Quiliano, dunque, “quello raggiunto con il regionale delle 18.55 rappresenta un primo passo significativo, dal quale proseguire il confronto per individuare ulteriori possibilità di miglioramento, soprattutto nelle fasce orarie considerate più importanti per gli spostamenti quotidiani”.

Parallelamente al lavoro sul servizio ferroviario, è stato avviato anche un percorso per rafforzare l’integrazione tra ferrovia e trasporto pubblico locale. Su richiesta del Comune di Vado Ligure e anche sulla base delle esigenze rappresentate dall’Unione Industriali, le amministrazioni e gli enti interessati hanno iniziato a coordinare orari e collegamenti tra treni e autobus.

L’obiettivo è rendere più efficace l’interscambio presso la stazione di Quiliano-Vado e costruire collegamenti TPL maggiormente rispondenti alle esigenze del territorio, con particolare attenzione alla strada di scorrimento veloce, all’area portuale e alla zona dell’interporto.

“Una maggiore integrazione tra trasporto ferroviario e trasporto su gomma – spiegano Gilardi e Isetta – può rappresentare una risposta concreta ai consistenti flussi quotidiani di lavoratori, mettendo in relazione la stazione ferroviaria con i principali poli produttivi, portuali e logistici del comprensorio e, al tempo stesso, migliorando le opportunità di mobilità per tutti i cittadini e offrendo alternative concrete all’utilizzo dell’auto privata”.

“Continueremo quindi il confronto con la Regione, gli enti ferroviari, i soggetti competenti in materia di TPL e le realtà produttive del territorio, con l’obiettivo di costruire soluzioni sostenibili e realmente rispondenti alle necessità di chi vive e lavora nel nostro comprensorio” concludono.