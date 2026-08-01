Start Up, Invernizzi (FdI): “Un fiume di domande che confermano la bontà dell’iniziativa avviata dalla Regione”

Liguria. “I dati relativi al bando regionale dedicato alle competenze delle start-up liguri parlano chiaro e certificano la grande vitalità del nostro tessuto produttivo”, afferma Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia.

“Con 51 domande pervenute e una richiesta di contributi che ha superato 1,3 milioni di euro, a fronte di una dotazione iniziale di 300 mila euro, assistiamo a una risposta superiore di oltre quattro volte rispetto alle risorse disponibili. Questo risultato – dice Invernizzi – dimostra quanto le nostre giovani imprese abbiano fame di competenze avanzate e di figure manageriali capaci di guidarle nei mercati globali. Un risultato che premia la visione di Fratelli d’Italia e l’efficacia delle misure messe in campo dalla Regione nell’ambito dell’Azione 1.4.1 del PR FESR Liguria 2021-2027”.

Per Rocco Invernizzi, “sostenere la formazione tecnologica, la trasformazione digitale, la transizione green e l’inserimento di temporary manager è la strada giusta per rendere la Liguria sempre più attrattiva, competitiva e all’avanguardia. Continueremo a lavorare per intercettare e rifinanziare strumenti capaci di trasformare le idee innovative in occupazione stabile e crescita economica concreta per tutto il nostro territorio regionale”.