Start Up innovative: chiuso il bando regionale con 51 domande di contributo e oltre 1,3 milioni richiesti

Liguria. Chiuso con 51 domande e richieste superiori a 1,3 milioni di euro il bando regionale dedicato alle competenze delle start up liguri. Una richiesta quattro volte superiore la dotazione economica di 300 mila euro assegnata.

“Numeri che certificano quanto le imprese, e in particolar modo le start up, necessitino di competenze qualificate per ritagliarsi uno spazio sempre più importante nei mercati di riferimento”, sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico, alla Ricerca e all’Innovazione tecnologica Alessio Piana.

La misura, a valere sull’azione 1.4.1 del PR Fesr Liguria 2021-2027, consentiva di richiedere fino a 30 mila euro a fondo perduto per percorsi formativi ad alto contenuto tecnologico (leadership for scale-up, dual-use & deep tech training, growth hacking & scaling, internazionalizzazione, trasformazione digitale e green), servizi specialistici ad alto valore aggiunto (mentorship e coaching strategico, infrastrutture e validazione tecnologica, audit tecnologico e digitale, servizi legali in fase di scale-up) e introduzione di nuove professionalità (temporary manager e temporary chief technology officer per un periodo di almeno 6 mesi).

“Regione Liguria c’è – continua Piana – Non solo, come in questo caso, cofinanziando gli investimenti di chi intende specializzarsi, ma sostenendo, con un prossimo fondo dedicato alla patrimonializzazione, la crescita delle imprese sul territorio. Siamo, infatti, pronti ad approvare una misura che, attraverso Ligurcapital, supporterà la capitalizzazione delle imprese. Una partecipazione silente, in quota minoritaria, con cui ci impegniamo a prendere per mano le start up innovative per accompagnarle, in un percorso pluriennale, verso il consolidamento del proprio modello di business, l’attrazione di nuovi investimenti e un futuro competitivo”.