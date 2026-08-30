Spotorno, lunedì 31 agosto al via i lavori di manutenzione di strade, parcheggi e aree pubbliche: interventi per 1 milione di euro

Spotorno. Prenderanno il via lunedì 31 agosto i lavori del piano di manutenzione straordinaria della viabilità comunale di Spotorno, un intervento complessivo del valore di circa 1 milione di euro che interesserà numerose aree del territorio.

Con l’apertura del cantiere prende così avvio un programma organico di manutenzione straordinaria che interviene su strade, marciapiedi, attraversamenti, parcheggi, illuminazione, aree pubbliche e sistemi di drenaggio.

“Quello che parte lunedì è un intervento importante, sia per dimensione sia per il numero di zone interessate – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Marina Peluffo –. Abbiamo scelto di intervenire su una pluralità di situazioni: dalla sicurezza degli attraversamenti alla continuità dei marciapiedi, dalla sistemazione delle strade alla riqualificazione di aree oggi degradate. Una particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità, con nuovi percorsi tattili e il superamento di alcune barriere architettoniche. È un investimento che vuole produrre risultati concreti nella vita

Il progetto è stato sviluppato nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), prevedendo l’impiego di materiali certificati e, dove previsto, contenenti materiale riciclato, oltre a soluzioni per ridurre consumi energetici ed emissioni. Tra queste figurano l’utilizzo di illuminazione LED ad alta efficienza, sistemi per la gestione delle acque meteoriche, una logistica di cantiere orientata alla riduzione dei trasporti e l’impiego di macchinari a basso impatto ambientale.

Anche la gestione del cantiere sarà improntata alla sostenibilità, con misure per il contenimento di polveri e rumori, la riduzione dei consumi idrici, la protezione del suolo e delle falde e il recupero e riciclo del 70% dei rifiuti da costruzione e demolizione.

“Un milione di euro per la manutenzione e la riqualificazione della nostra città significa investire direttamente sulla qualità della vita – afferma il sindaco Mattia Fiorini –. Le opere che iniziano lunedì intervengono su aspetti molto concreti: una strada più sicura, un marciapiede finalmente accessibile, un attraversamento meglio illuminato, un parcheggio sistemato, uno spazio pubblico restituito alla comunità. Abbiamo voluto mettere insieme tutte queste esigenze in un unico programma, con una visione complessiva della città e con l’obiettivo di migliorare tanto la sicurezza quanto il decoro e la vivibilità di Spotorno”.

I lavori prenderanno il via lunedì 31 agosto e interesseranno progressivamente le diverse aree previste dal progetto. Durante l’esecuzione potranno rendersi necessarie modifiche temporanee alla viabilità e alla fruibilità delle aree interessate, che saranno comunicate e organizzate in modo da garantire le necessarie condizioni di sicurezza e limitare, per quanto possibile, i disagi.

L’Amministrazione comunale sottolinea infine che “l’intervento sulla muratura di contenimento di via Imperia, inizialmente inserito nel programma preliminare, è stato stralciato dal progetto esecutivo e sarà realizzato separatamente, una volta definito il procedimento di permuta delle aree private interessate. L’obiettivo dell’intervento è rendere Spotorno più sicura, accessibile, funzionale e curata”.

GLI INTERVENTI PREVISTI

Dal Lungomare Marconi alle piazze: nuovi marciapiedi e attraversamenti più sicuri

Uno dei primi interventi riguarda il marciapiede lato monte del Lungomare Marconi, dove la pavimentazione esistente, caratterizzata da usura, dislivelli, avvallamenti e problemi di continuità e di deflusso delle acque piovane, sarà completamente rifatta. È prevista una nuova pavimentazione in porfido, con particolare attenzione ai raccordi in corrispondenza di attraversamenti pedonali e passi carrai, che saranno portati a raso strada per migliorare l’accessibilità.

Interventi specifici saranno realizzati anche sugli attraversamenti pedonali di Piazza Matteotti e Piazza Vittoria. A Piazza Matteotti l’attraversamento sarà rifatto in posizione centrale rispetto alla piazza, mentre quello posto più a ovest sarà eliminato. A Piazza Vittoria sarà invece sostituita la pavimentazione in blocchetti di porfido. In entrambe le piazze saranno installati nuovi sistemi di illuminazione dedicati agli attraversamenti e percorsi tattili per le persone non vedenti.

Sicurezza stradale e abbattimento delle barriere architettoniche

Particolare attenzione sarà dedicata all’intersezione tra via Francia e viale Europa, dove sarà realizzata un’area rialzata a copertura dell’incrocio. L’intervento consentirà di migliorare i raccordi dei percorsi pedonali, predisporre un nuovo attraversamento, eliminare le barriere architettoniche e realizzare un percorso tattile per non vedenti, oltre a potenziare l’illuminazione esistente.

Anche l’attraversamento pedonale all’incrocio tra via Aurelia e Piazza Cesare Battisti sarà messo in sicurezza attraverso la realizzazione di cordoli salvagente a barriera non sormontabile e il potenziamento dell’illuminazione.

Via Berninzoni: parcheggi, alberature e nuova sistemazione dell’area

Un intervento significativo riguarderà il parcheggio di via Berninzoni, oggi interessato da dissesti della pavimentazione legati anche all’apparato radicale dei pini e caratterizzato dalla necessità di aumentare i posti auto a servizio dell’asilo.

Via Verdi e la zona del condominio Baxie

Ampio spazio è dedicato alla riqualificazione dei marciapiedi di via Verdi, con il rifacimento di quelli esistenti e la realizzazione di nuovi tratti, in alcuni casi con l’ampliamento della larghezza dei percorsi pedonali.

Nella zona retrostante il condominio Baxie è inoltre prevista la sostituzione di dieci grigliati carrabili deformati nell’area parcheggio di via Verdi. Saranno ampliati i marciapiedi lungo la strada di accesso alle scuole e la scalinata di via Antico Ospedale sarà trasformata in una rampa accessibile, con parapetto metallico.

L’intervento comprenderà anche il rifacimento dell’asfalto in prossimità dell’accesso alla scuola, il rifacimento della segnaletica e il riposizionamento dell’attraversamento pedonale in prossimità della rampa. Sul lato sud-ovest del condominio Baxie sarà inoltre realizzato un ulteriore marciapiede, con sistemazione dell’aiuola, spostamento di alcune utenze e di un lampione e sostituzione di tre panchine.

Il restyling del sottopasso Aonzo-Manin

Tra gli interventi più visibili rientra il restyling del sottopasso tra Piazza Aonzo e Vico Manin, che sarà interessato da un intervento complessivo di riqualificazione.

Saranno ripristinate le porzioni ammalorate del soffitto, trattati i ferri scoperti e realizzato un nuovo controsoffitto. Il pavimento sarà ribassato e ripiastrellato in gres porcellanato, mentre le pareti saranno rivestite con nuove lastre. È previsto inoltre il trattamento antigraffiti e il completo rifacimento dell’impianto di illuminazione con binari LED integrati nel controsoffitto.

Interventi contro il ristagno delle acque e oltre 4.000 metri quadrati di asfalti

Il piano comprende anche un intervento specifico in via Lombardia, lungo il fiume, per eliminare il fenomeno dello stillicidio nell’area destinata ai posti auto e moto. Sarà realizzato un muretto di contenimento accompagnato da una cunetta per favorire il corretto deflusso delle acque piovane verso via Belgio.

Grande attenzione sarà riservata inoltre al rifacimento degli asfalti, con interventi distribuiti in numerose vie cittadine. Complessivamente il progetto prevede interventi su circa 4.109 metri quadrati di pavimentazioni, comprendendo, tra gli altri, via alla Torre, Salita alla Torre, via Lombardia, via Verdi, viale Europa, via Venezia, via Alassio, via delle Strette, via SS. Annunziata e via La Spezia, oltre alle zone interessate dalle radici degli alberi in via Verdi e via Berninzoni. È previsto il ripristino dei tappeti d’usura e della segnaletica orizzontale.