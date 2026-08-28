Spotorno 2027, Vaccarezza (FI) dà il via alla corsa: “La città deve voltare pagina. Faremo la nostra parte da protagonisti”

Spotorno. Il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza dà il via alla corsa per le elezioni amministrative di Spotorno 2027.

“Il 2027 sarà un anno di grande mobilitazione e rinnovamento amministrativo per la Liguria: sul territorio regionale andranno al voto 68 Comuni, poco meno di un terzo del totale, tra cui due capoluoghi di provincia, Savona e La Spezia – spiega Vaccarezza – In provincia di Savona il dato è molto rilevante: saranno ben 21 i Comuni chiamati alle urne, oltre al rinnovo della presidenza della Provincia. Tra questi vi è anche il Comune di Spotorno: un voto con grande rilevanza strategica e politica”.

“E proprio da Spotorno ho scelto di far partire il mio percorso politico sul territorio. In qualità di vicesegretario regionale e vicario provinciale di Forza Italia, qui insieme a Valeria Calcagno, commissario cittadino, e a Camilla Ciccarelli, consigliere comunale e coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, avviamo questa fase con le idee chiare. A Spotorno faremo la nostra parte da protagonisti”.

“Questo Comune ha sofferto a sufficienza una gestione amministrativa che ha mostrato tutti i suoi limiti: è arrivato il momento di voltare pagina, di dare ascolto ai cittadini e di costruire un’alternativa seria e concreta per il futuro della città”.