Sporge denuncia dopo essere stato insultato sui social: il sindaco Lettieri ritira la querela dopo una donazione al Gaslini

Loano. Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, comunica di aver rimesso la querela presentata nei confronti di un cittadino che, nel corso di una discussione sui social network, aveva rivolto nei suoi confronti espressioni ritenute lesive della sua dignità personale.

“Da tempo – dichiara Lettieri a IVG – ho scelto di affrontare situazioni di questo genere con un criterio molto semplice: distinguere sempre la critica politica dall’offesa personale. La prima è il sale della democrazia e deve essere tutelata, anche quando è aspra o severa. La seconda, invece, non può essere considerata una normale forma di confronto”.

Da qui la scelta di sporgere denuncia. La Procura della Repubblica, valutati gli atti, aveva ritenuto la notizia di reato meritevole di prosecuzione.

Coerentemente con la sua impostazione, il sindaco Lettieri aveva manifestato la disponibilità a rimettere la querela qualora l’autore delle offese avesse effettuato una donazione di 1.000 euro a favore di un ente benefico.

Nel corso dell’interlocuzione, il cittadino ha rappresentato motivazioni personali e familiari che lo hanno portato a chiedere che la somma fosse destinata all’istituto “Giannina Gaslini” di Genova anziché all’associazione Dopodomani Onlus di Loano, inizialmente indicata dal sindaco: “Ho accolto senza esitazione questa richiesta – prosegue Lettieri – perché il Gaslini rappresenta un’eccellenza della sanità italiana ed è un punto di riferimento per tantissimi bambini e per le loro famiglie, comprese quelle di Loano e del nostro comprensorio. Di fronte a una finalità così importante, ho ritenuto giusto aderire alla proposta”.

Ricevuta la documentazione attestante l’avvenuta donazione, il sindaco ha formalmente rimesso la querela, determinando così l’estinzione del procedimento: “Non ho mai considerato queste vicende come una questione personale o economica. Il mio obiettivo è sempre stato quello di affermare un principio: nel confronto democratico c’è spazio per ogni critica, anche la più dura, ma non per gli insulti. Se da un episodio spiacevole nasce un gesto concreto di solidarietà, credo che tutti ne escano migliori”.

Il sindaco Lettieri ribadisce infine l’auspicio che “il dibattito pubblico possa svolgersi sempre nel rispetto reciproco, nella consapevolezza che il confronto tra idee costituisce la forza della democrazia, mentre l’offesa personale ne rappresenta un indebolimento”.