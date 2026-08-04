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Inclusione

Spiagge inclusive nel Ponente: da Loano a Varigotti, grazie ad Anffas il mare è davvero per tutti fotogallery

Più di 180 persone hanno già usufruito del progetto "Tutti insieme, dal mare alla montagna", attivo da giugno a settembre in cinque comuni

Spiagge inclusive nel Ponente: da Loano a Varigotti, grazie ad Anffas il mare è davvero per tutti
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Savona. Vivere la bellezza del nostro territorio in modo totalmente gratuito, sicuro e senza barriere è il cuore pulsante del progetto “Tutti insieme, dal mare alla montagna”, l’iniziativa promossa dal Comune di Pietra Ligure in partnership con i Comuni di Loano, Tovo San Giacomo, Finale Ligure e Borgio Verezzi, e realizzata grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Liguria. 

Partita a metà giugno per proseguire fino a metà settembre, l’iniziativa punta a valorizzare l’accessibilità del litorale e la fruizione dell’entroterra attraverso varie attività esperienziali e laboratoriali, tra le quali spicca il servizio di accompagnamento alla balneazione. 

Ad oggi il bilancio è più che positivo con già 181 partecipanti, a conferma di quanto la richiesta di un turismo inclusivo sia forte e sentita sul territorio.

Il servizio è operativo quotidianamente in 7 spiagge libere attrezzate distribuite tra Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure e Varigotti, dove la presenza sul campo è garantita da 9 operatori qualificati messi a disposizione da Anffas Albenga APS, partner progettuale che cura il coordinamento in collaborazione con l’ASD Associazione Basket Integrato Overlimits Albenga. 

Generico agosto 2026
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La forza dell’iniziativa risiede nella sua capacità di accogliere residenti e turisti di ogni età con disabilità motorie, intellettive, psichiatriche o con altre forme di disagio, offrendo grazie a personale esperto nella relazione con queste fragilità un supporto costante per vivere il mare in totale serenità.

Un’iniziativa che dimostra come la cooperazione tra enti locali e Terzo Settore possa trasformare la Riviera in un modello virtuoso di accoglienza.

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