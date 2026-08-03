Spiagge di Noli, blitz contro la vendita abusiva: sequestrati 90 capi contraffatti

Noli. Nella mattinata odierna, gli operatori del servizio di Polizia Locale di Noli, nell’ambito dei controlli sugli arenili comunali, hanno sequestrato circa novanta tra capi d’abbigliamento e accessori recanti marchi contraffatti.
L’operazione rientra nel piano d’azione della Polizia Locale di Noli volto a contrastare il commercio abusivo e, nello specifico, la vendita di merce contraffatta.
Tale fenomeno non costituisce soltanto una forma di concorrenza sleale nei confronti dei commercianti autorizzati e un disturbo per i bagnanti, ma rappresenta anche un potenziale rischio per la salute dei consumatori, trattandosi di prodotti di dubbia provenienza.