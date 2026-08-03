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Spiagge di Noli, blitz contro la vendita abusiva: sequestrati 90 capi contraffatti

L'operazione della polizia locale nell'ambito dei controlli sugli arenili. Nel mirino il commercio abusivo di prodotti con marchi falsi, ritenuto un danno per i commercianti e un potenziale rischio per i consumatori

Generico agosto 2026

Noli. Nella mattinata odierna, gli operatori del servizio di Polizia Locale di Noli, nell’ambito dei controlli sugli arenili comunali, hanno sequestrato circa novanta tra capi d’abbigliamento e accessori recanti marchi contraffatti.

L’operazione rientra nel piano d’azione della Polizia Locale di Noli volto a contrastare il commercio abusivo e, nello specifico, la vendita di merce contraffatta.

Tale fenomeno non costituisce soltanto una forma di concorrenza sleale nei confronti dei commercianti autorizzati e un disturbo per i bagnanti, ma rappresenta anche un potenziale rischio per la salute dei consumatori, trattandosi di prodotti di dubbia provenienza.

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