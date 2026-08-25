Spettacolo nei cieli di fine estate: in arrivo l’eclissi parziale di Luna

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di astronomia e per chiunque ami rivolgere lo sguardo al cielo: nella prima mattinata di venerdì 28 agosto 2026 si verificherà una spettacolare eclissi parziale di Luna. L’evento vedrà il nostro satellite naturale essere inghiottito quasi interamente dall’ombra della Terra, regalando uno scenario suggestivo proprio a ridosso dell’alba.
Non si tratterà di una semplice eclissi parziale di routine: il fenomeno raggiungerà una magnitudo davvero notevole. Alle 6:13, momento di massimo picco dell’eclissi, la Luna si troverà per ben il 96,2% all’interno del cono d’ombra terrestre. Solo una piccolissima porzione, pari al 3,8% della superficie lunare, continuerà a essere illuminata direttamente dal Sole, creando un contrasto visivo d’impatto.
L’osservazione comincerà nelle ultime ore della notte, verso le 4:33. Poiché il picco si verificherà poco prima del sorgere del Sole, la Luna si troverà molto bassa sull’orizzonte occidentale. Sarà quindi fondamentale scegliere un punto d’osservazione libero da ostacoli ad ovest (palazzi o colline) per poter seguire le fasi salienti prima che il satellite tramonti sotto l’orizzonte attorno alle 6:30.
Meteo permettendo, l’Associazione Astrofili Orione di Pietra Ligure seguirà l’evento dal vivo in una cornice ideale: i prati di San Bartolomeo del Bosco.