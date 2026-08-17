“Sogni in Passerella” e l’elezione di Miss Pietra Ligure 2026

Pietra L. Piazza San Nicolò si prepara a trasformarsi nel cuore pulsante dell’estate pietrese con due appuntamenti imperdibili all’insegna della moda, della danza, della musica e dello spettacolo. Il 23 e 24 agosto il centro storico di Pietra Ligure ospiterà “Sogni in Passerella”, due serate di grande richiamo, capaci di unire eleganza, intrattenimento e valorizzazione del territorio.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Facciamo Centro, in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure e la partecipazione di Arte e Moda, con l’obiettivo di offrire a residenti e turisti due eventi di alto livello che celebrano il talento, la creatività e le eccellenze del territorio.

Domenica 23 agosto, riflettori puntati sulla grande Sfilata di Moda, che vedrà protagoniste le prestigiose boutique di Pietra Ligure, pronte a presentare le nuove collezioni in una passerella esclusiva sotto le stelle. Ospite d’eccezione della serata sarà Matteo Addino, coreografo e volto televisivo noto per le sue collaborazioni con programmi Rai come Ballando con le Stelle, Ballando On The Road e Il Cantante Mascherato. Addino sarà co-conduttore dell’evento e porterà in scena prestigiose coreografie con i suoi ballerini, regalando al pubblico momenti di grande spettacolo.

Lunedì 24 agosto, spazio invece alla finale interregionale di Miss Blu Mare, durante la quale verrà eletta Miss Pietra Ligure. La vincitrice conquisterà uno straordinario premio: una crociera a bordo di una nave MSC Crociere. Anche la seconda serata vedrà la partecipazione di ospiti di assoluto prestigio: la ballerina Aurora Scarsi, giovane talento affermatosi a livello nazionale, vincitrice di World of Dance Italy, del contest di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e di Che Geni! con Marco Liorni. Fa inoltre parte del cast di ballerini di Kiss Kiss Vibes. Jacopo Ottonello, artista rivelazione del talent Amici, oggi protagonista di un importante percorso musicale.

La serata di lunedì 24 vedrà, inoltre, un’apertura speciale affidata alle atlete del corso “agonismo” della sezione Ginnastica Artistica della Polisportiva Maremola 1914, storica società sportiva di Pietra Ligure attiva nella promozione dello sport sul territorio. Sulle note de “Il cerchio della vita”, il palco accoglierà Mia Barreca, Crystal Carganico, Asia Chiariello e Alice Barisone in un’evocazione della savana de “Il Re Leone”. Attraverso il linguaggio della ginnastica artistica, l’esibizione esplorerà i temi di equilibrio, crescita e responsabilità, raccontando il valore di una squadra che va oltre la prestazione, ma si mette in gioco, cresce e si riconosce in un unico “cerchio”.

Le due serate saranno arricchite da musica, spettacolo, coreografie, ospiti e numerose sorprese. L’ingresso sarà a offerta libera, con un contributo minimo suggerito di 5 euro.

“Pietra Ligure si prepara a ospitare due serate straordinarie all’insegna della moda, dell’eleganza, della danza, della musica e della bellezza. Un’idea vincente capace di valorizzare la nostra città e le sue attività produttive, in un connubio che rappresenta il vero motore trainante del nostro turismo – commentano il sindaco Luigi De Vincenzi e gli assessori al turismo Daniele Rembado e alle attività produttive e allo sport Michela Vignone – Siamo lieti di sostenere iniziative che contribuiscono a rendere Pietra Ligure sempre più viva e attrattiva”.

“La lunga estate pietrese, ben lungi dall’essere conclusa e finora costellata da importanti successi in termini di eventi e affluenza di pubblico, si arricchisce di due appuntamenti di grande spettacolo che regaleranno alla città un palcoscenico glamour e scintillante, garantendo al nostro territorio un ottimo ritorno di visibilità e confermando il ruolo di Pietra Ligure come punto di riferimento per il turismo e gli eventi sulla Riviera – continuano il sindaco e gli assessori – Un plauso speciale va alle giovani atlete e agli allenatori della Polisportiva Maremola 1914 per l’impegno e la dedizione che le porterà a gareggiare nel secondo semestre del campionato Gold a squadre e per la bellissima esibizione con cui arricchiranno il programma di domenica sera”.

“Grazie all’associazione “Facciamo Centro” e alla sua instancabile presidente Renata Gibbone e a tutti coloro che contribuiranno alla realizzazione di queste due serate che si preannunciano davvero coinvolgenti” concludono De Vincenzi, Rembado e Vignone.

“Con questi due appuntamenti – dichiarano gli organizzatori dell’associazione Facciamo Centro – vogliamo regalare alla città due serate di grande qualità, valorizzando le attività commerciali, promuovendo il territorio e offrendo a cittadini e turisti uno spettacolo capace di coinvolgere tutte le generazioni. Un ringraziamento di cuore va anche alla Polisportiva Maremola 1914, alle sue atlete e ai loro allenatori per la preziosa collaborazione e per portare sul palco la passione e i valori dello sport locale”.