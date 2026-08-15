Sicurezza sul lavoro, due interrogazioni di Casella (AVS) e Ferrari sul biodigestore di Ferrania

Cairo Montenotte. Jan Casella, consigliere regionale di AVS, e Giorgia Ferrari, consigliera comunale di opposizione a Cairo Montenotte, hanno presentato due interrogazioni in Regione e in Comune “per dare voce ai lavoratori della SAT, che hanno denunciato problemi di sicurezza e igiene nel biodigestore di Ferrania”.

“La rappresentanza sindacale unitaria di SAT ha inviato una lettera alla direzione aziendale per segnalare situazioni di grave pericolo nell’impianto di Ferrania, riscontrate nelle operazioni di scarico, chiedendo un intervento urgente. I lavoratori hanno evidenziato la mancata pulizia del manto stradale vicino alle vasche di scarico e la conformazione irregolare della pavimentazione, caratterizzata da aperture e buche che possono causare cadute. I rappresentanti del personale hanno lamentato anche la scarsa illuminazione, la minima assorbibilità del percolato e la fuoriuscita dell’armatura dalla sede stradale interna. Da parte della RSU si è anche chiarito che la responsabilità non è da attribuire ai dipendenti dell’IREN”, sottolineano Casella e Ferrari.

“I biodigestori sono fondamentali per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, ma è altrettanto importante che questi impianti funzionino correttamente, senza pericoli per i lavoratori e senza disagi per gli abitanti dei centri vicini”, ricorda Jan Casella, che lo scorso gennaio aveva presentato un’interrogazione in Regione per sollecitare la risoluzione del problema dei miasmi provenienti dal biodigestore di Ferrania, denunciati da tempo dagli abitanti di Cairo Montenotte, Carcare e Altare. L’amministrazione regionale aveva risposto assicurando misure concrete per l’interruzione del disagio.