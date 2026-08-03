Si infortuna mentre effettua alcuni scavi stradali a Quiliano: operaio trasferito al Santa Corona

Quiliano. E’ stato trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure l’operaio che, intorno alle 13 di oggi, è rimasto ferito mentre stava lavorando in via Tecci a Quiliano.
Secondo quanto riferito, l’uomo stava effettuando alcuni scavi lungo la sede stradale, quando sarebbe stato colpito all’addome da un tubo, riportando un taglio.
Soccorso dall’automedica del 118 e dai volontari della Croce Bianca di Spotorno, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto l’operaio è stato trasportato presso il pronto soccorso del nosocomio pietrese in codice giallo.
Sul posto, come di prassi, anche i responsabili dell’Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Asl2 savonese.