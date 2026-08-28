Serie C, Pianese – Vado LIVE (0-0): padroni di casa in dieci uomini

PIANESE 0-0 VADO

73′ Occasione per la Pianese. Corner battuto da Bertini, deviazione di Bellini che colpisce di testa e va vicino al gol.

72′ Dopo la pausa il ritmo si è abbassato ulteriormente. Anzi, la Pianese sta cercando di rendersi più pericolosa.

67′ Secondo cooling break. Il Vado ha bisogno di accelerare per sbloccare la partita.

66′ Quarto cambio nel Vado: entra un ex, Maiko Candiano, all’esordio con i rossoblù. Termina la partita di Lionetti.

62′ Cross di Ghezzi, allontana la difesa della Pianese, calcia da fuori area Tampieri che trova una deviazione. Altro giro dalla bandierina per il Vado.

58′ È un assedio del Vado. Ora Ferro si è spostato sulla corsia di destra con Cernigoi vicino a Vita. Intanto tentativo da lontano di Saltarelli, pallone distante dalla porta.

55′ Momento positivo per il Vado che conquista tre calci d’angolo consecutivi. Nessun pericolo reale però per il portiere di casa.

51′ Adesso è il Vado a fare la partita, coinvolgendo molto Ghezzi sulla corsia di sinistra. La Pianese però regge l’urto.

46′ Ghezzi agisce sull’esterno, Cernigoi invece è un attaccante puro. Vado che dunque cambia assetto, sbilanciandosi un po’ di più.

Si riparte!

Due novità nel Vado: entrano Cernigoi e Ghezzi, annunciato ieri. Finisce la partita di Rosa e Dellepiane. Nella Pianese invece entra Tirelli.

Secondo Tempo

45+5′ Cross di Lazzarini, colpo di testa di Vita che termina fuori. Finisce così il primo tempo. Bene la Pianese, Vado un po’ in difficoltà, l’espulsione di Pezzolato rimescola le carte. Tanta curiosità dunque per la ripresa.

45+2′ Tiro di Lazzarini dalla distanza, Chesti devia e concede il calcio d’angolo.

45′ Assegnati cinque minuti di recupero.

42′ Stavolta il corner di Bertini è più efficace. Pescato Proietto dopo una deviazione, tiro che però si spegne sul fondo.

39′ Entra Astaldi per difendere i pali della Pianese, esce Fabrizi. Cambia una partita che il Vado stava subendo, ora l’inerzia del match è a favore dei rossoblù.

37′ Colpo di scena! Pianese in dieci uomini! Corner battuto malissimo dalla Pianese, il Vado riparte in contropiede con Ferro che poi viene travolto da Pezzolato. L’arbitro espelle il portiere della Pianese e assegna un calcio di punizione.

33′ Niente da fare per Di Munno: entra Tampieri al suo posto.

32′ Problema fisico per Di Munno. Il centrocampista rossoblù dovrebbe essersi fatto male alla gamba destra calciando il pallone. Ha temporaneamente lasciato il campo in attesa di capire se potrà continuare.

27′ Subito ristabilita la parità nei cartellini. Ripartenza di Ferro, Testa lo stende e si prende l’ammonizione.

26′ Si riparte con un cartellino. Fallo di Piana su Fabrizi, l’arbitro punisce con un giallo il difensore rossoblù.

24′ È il momento del cooling break. Una pausa che può servire al Vado per riordinare le idee.

22′ Ancora Fabrizi, stavolta da fuori area con un tiro di controbalzo. Blocca Sala, ma la Pianese cresce.

19′ Fabrizi si divora l’1-0. La prima grande occasione della partita è per la Pianese con l’attaccante che si libera di Piana, calcia nei pressi dell’area piccola ma spara alto.

18′ Si fa vedere il Vado. Punizione dalla distanza, De Rinaldis mette il pallone in mezzo con una traiettoria insidiosa su cui però nessun compagno riesce a intervenire.

16′ Altra opportunità per i padroni di casa con il cross di Colombo dalla destra, Morelli colpisce di testa sul secondo palo senza però trovare la porta.

13′ Primo vero squillo della partita. Lancio lungo per Bellini che però non trova l’attimo per calciare in porta e si fa recuperare da Saltarelli. Chance non sfruttata dalla Pianese.

11′ Stenta a decollare un match in cui le squadre si stanno ancora studiando. La Pianese prova a fare la partita tenendo il possesso ma il Vado non dà segni di cedimento in difesa.

7′ Subito un cambio perché si è fatto male Vigiani. Entra Morelli nella Pianese.

5′ Il tiro di Proietto da calcio piazzato si infrange sulla barriera, nessun pericolo per Sala.

4′ Rischia il Vado in fase di costruzione. Di Munno attende troppo prima di passare il pallone, riconquistato poi dalla Pianese. Lionetti commette fallo su Proietto e concede ai padroni di casa una punizione interessante.

1′ Nemmeno sessanta secondi e il Vado fa già valere le sue qualità nella fase di pressing. Rossoblù molto aggressivi.

Si comincia! Il primo possesso è per il Vado.

Primo Tempo

Squadre schierate a centrocampo, tra poco si parte.

Pianese – Vado, le formazioni

Rivoluzione per la Pianese rispetto alla sconfitta 2-0 contro il Campobasso. Ben cinque i cambi di mister Zanchetta: esordio da titolari per Ercolani, Bertini, Proietto, Testa e Fabrizi.

Qualche novità anche nel Vado. Panchina per Saiani, parte Rosa dal primo minuto. Sostituzione anche sulla trequarti dove gioca Ferro. Panchina dunque per Simonetta, autore del gol del 2-0 venerdì scorso.

Pianese (3-5-2): Pezzolato; Masetti, Chesti, Ercolani; Vigiani, Colombo, Bertini, Proietto, Testa; Fabrizi, Bellini. A disposizione: Astaldi, Zambuto, Casalino, Ianesi, Negri, Xhani, Morelli, Tirelli, Pintus, Corti, Martey. Allenatore: Andrea Zanchetta

Vado (3-4-2-1): Sala; Lazzarini, Piana, Saltarelli; Dellepiane, Di Munno, De Rinaldis, Rosa; Lionetti, Ferro; Vita. A disposizione: Calvani, Bellocci, Peli, Tampieri, Lischetti, Simonetta, Gulinelli, Costantino, Candiano, Saiani, Ghezzi, Cernigoi. Allenatore: Matteo Pastorino.

Arbitro: Ferdinando Emanuel Toro (Catania). Assistenti: Singh (Macerata) e Bracaccini (Macerata). Quarto ufficiale: Cerbasi (Arezzo). Operatore FVS: Granata (Viterbo) (Gli allenatori possono richiedere, due volte a testa a partita, la revisione di un’azione che considerano dubbia o valutata in modo errato, chiamando il FVS, che sarà gestito dal quarto uomo).

Pianese – Vado, l’avvicinamento

Davide contro Davide. I due comuni più piccoli del girone – Piancastagnaio e Vado Ligure – si sfidano per la seconda giornata del campionato di Serie C. I bianconeri che ancora non hanno vinto (due sconfitte tra coppa e prima giornata) e i rossoblù che ancora non hanno perso (successo ai rigori in coppa e vittoria alla prima contro l’Atalanta Under 23).

Si affrontano due realtà giovani. La Pianese – che negli ultimi due anni ha fatto i playoff – si è affacciata alla Serie C solo negli ultimi anni, il Vado è ancora più acerbo per la categoria. Eppure la squadra di mister Pastorino ha dimostrato fin qui di non avere nessun timore reverenziale. Per coronare un inizio da sogno – e fare 6 punti su 6 – serve non averlo nemmeno oggi.