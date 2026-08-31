Serie C Girone B, risultati e classifica dopo la 2^ giornata: Vado nel gruppone di testa a 4 punti

Non è ancora tempo di fare selezione. Il girone B della Serie C 2026/2027 si sta rivelando molto equilibrato con ben 13 squadre che hanno vinto almeno una delle due partite giocate e 8 squadre in testa alla classifica con 4 punti. Nessuna ha fatto l’en-plein finora facendo due su due. Il Vado per differenza reti è al terzo posto ed è l’unica formazione – insieme al Pineto – a non aver ancora subito gol.

Tra i risultati dell’ultimo turno spicca la vittoria della Reggiana – prossima avversaria del Vado – per 1-2 contro il Gubbio. Vince anche l’Atalanta U23 contro il Guidonia, che a sua volta aveva battuto proprio il Gubbio alla prima giornata. Successo per lo Spezia contro il Campobasso, che alla prima giornata aveva battuto la Pianese con cui il Vado ha pareggiato venerdì. Risultato tennistico invece tra Forlì e Pescara con la vittoria 6-3 dei romagnoli.

I risultati

Pianese 0-0 Vado ; Torres 1-0 Sambenedettese ; Ravenna 3-1 Latina ; Ostiamare 1-2 Grosseto ; Spezia 1-0 Campobasso ; Pineto 0-0 Livorno ; Forlì 6-3 Pescara ; Atalanta U23 2-1 Guidonia ; Vis Pesaro 2-2 Perugia ; Gubbio 1-2 Reggiana

La classifica

Forlì 4, Ravenna 4, Vado 4, Grosseto 4, Perugia 4, Reggiana 4, Spezia 4, Livorno 4, Guidonia 3, Campobasso 3, Torres 3, Pescara 3, Atalanta U23 3, Pineto 2, Sambenedettese 1, Vis Pesaro 1, Latina 1, Pianese 1, Ostiamare 0, Gubbio 0.

Il prossimo turno

Sabato 5 settembre ore 18:00 Campobasso – Gubbio ; Guidonia – Pianese ; Latina – Forlì

Sabato 5 settembre ore 21:00 Vis Pesaro – Ostiamare

Domenica 6 settembre ore 15:00 Grosseto – Torres, Perugia – Pineto, Sambenedettese – Spezia

Domenica 6 settembre ore 18:00 Livorno – Atalanta U23, Pescara – Ravenna, Reggiana – Vado