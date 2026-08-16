Serata e notte senza luce in molte zone di Varazze, Confcommercio: “Danno gravissimo per il tessuto commerciale della città”

Varazze. Senza luce. Indicativamente dalle 21 e fino alle 5 di questa mattina. Lungomare, centro. Varie zone. Grandi disagi. Sulla questione interviene Alessandro Patanè, presidente della delegazione del levante savonese di Confcommercio.

“Il black out elettrico che nella serata di sabato 15 agosto ha interessato una parte consistente del lungomare di Varazze e alcune zone del centro storico rappresenta un danno gravissimo per il tessuto commerciale della città, proprio in una delle serate più importanti dell’anno dal punto di vista economico – spiega Patanè – Quello che è accaduto nella sera di Ferragosto è semplicemente inaccettabile. Parliamo di una delle serate economicamente più importanti dell’intera stagione estiva, con ristoranti, bar, pubblici esercizi e negozi che lavorano a pieno regime. Molti ristoranti avevano le sale completamente prenotate e si sono trovati improvvisamente nell’impossibilità di garantire il servizio, costretti a mandare a casa i propri clienti”.

Già nella serata del 14 agosto era mancata la luce. Situazione che poi era tornata nella normalità dopo le 23. Numerose le segnalazioni al giornale: “Le conseguenze sono state pesantissime anche dal punto di vista delle derrate alimentari. – aggiunge Patanè- Gli operatori hanno cercato in ogni modo di salvare le materie prime e le preparazioni già pronte, così come i prodotti conservati nei frigoriferi e nei congelatori. Ma dopo diverse ore senza energia, nella maggior parte dei casi non è stato possibile evitare di dover buttare via ingenti quantità di merce. Parliamo di un danno economico diretto che si aggiunge al mancato incasso di una serata che, per molte attività, rappresenta uno dei momenti fondamentali dell’intera stagione”.

“La corrente è stata ripristinata soltanto nelle prime ore della mattina, – sottolinea – dopo un’interruzione durata diverse ore e prossima, per numerose utenze, allo standard delle otto ore previsto dalla regolazione della qualità del servizio elettrico. Arera prevede infatti specifici standard sulla durata massima delle interruzioni e meccanismi di rimborso automatico al loro superamento, secondo le caratteristiche dell’utenza e le condizioni dell’evento”.

“A preoccupare maggiormente è il fatto che non si tratti di un episodio isolato. Già lo scorso anno il territorio di Varazze era stato interessato da problemi e interruzioni della fornitura elettrica. A seguito di quegli episodi ci sono stati incontri tra Confcommercio e l’azienda distributrice, durante i quali erano state fornite rassicurazioni circa la realizzazione di interventi di potenziamento e manutenzione nel periodo invernale, proprio con l’obiettivo di evitare che situazioni simili potessero ripetersi. E invece – rimarca – ci ritroviamo nuovamente nella stessa situazione, nel cuore della stagione estiva e, cosa ancora più grave, proprio nella sera di Ferragosto. Una situazione che si inserisce inoltre in una stagione che, secondo quanto segnalato dagli operatori, sta registrando riduzioni degli incassi che in alcune realtà arrivano anche al 30% rispetto allo scorso anno”.

“Il settore del commercio, della ristorazione e dei pubblici esercizi sta già affrontando una congiuntura economica difficile. Gli imprenditori stanno sostenendo costi sempre più elevati, affrontando difficoltà nel reperimento del personale e una situazione economica che richiede enormi sacrifici. Non è accettabile che a tutto questo si aggiungano danni provocati da un servizio essenziale che dovrebbe essere garantito con continuità ed efficienza. Questo è il servizio che viene garantito alle imprese di una località turistica come Varazze? – si domanda – E chi risarcirà i danni provocati dalla serata di Ferragosto? Ci chiediamo chi si farà carico del danno economico subito dagli operatori. Chi pagherà le derrate alimentari andate perse? Chi compenserà i ristoratori che hanno dovuto rinunciare a decine di coperti? Chi risarcirà i bar e le altre attività commerciali che hanno dovuto interrompere il proprio lavoro proprio nel momento di maggiore affluenza? Non vorremmo assistere al solito rimpallo di responsabilità, con tutti che alzano le mani e sostengono che la colpa sia di qualcun altro. Le imprese hanno bisogno di risposte concrete, non di giustificazioni”.

Confcommercio annuncia azioni a tutela delle imprese: “Confcommercio Varazze da domani, lunedì 17 agosto, si attiverà formalmente attraverso i propri uffici e consulenti legali per verificare tutte le possibilità previste dalla normativa a tutela delle imprese danneggiate. Chiederemo innanzitutto di conoscere con precisione le cause dell’interruzione, le tempistiche degli interventi, il numero delle utenze coinvolte e tutte le informazioni tecniche relative al guasto. Ma soprattutto vogliamo capire quali siano gli strumenti che le imprese hanno a disposizione per ottenere il riconoscimento dei danni effettivamente subiti, oltre agli eventuali indennizzi automatici previsti dalla regolazione. Non vogliamo fare polemica fine a se stessa. – conclude Patanè – Vogliamo però che venga riconosciuto il valore del lavoro delle nostre imprese e che episodi di questo tipo non diventino la normalità. Varazze vive anche grazie alle sue attività commerciali, ai suoi ristoranti, ai suoi bar e ai suoi negozi. Se vogliamo continuare ad essere una destinazione turistica competitiva, dobbiamo garantire alle imprese servizi adeguati e infrastrutture all’altezza”.