Scossa di terremoto in Lunigiana, avvertito anche in Liguria

Liguria. Un terremoto di magnitudo 3,7 è stato registrato nella mattinata di oggi, domenica 16 agosto, alle 5.49, con epicentro a Fosdinovo (Massa Carrara) in Lunigiana.

La scossa è stata avvertita nell’area al confine tra Liguria e Toscana, in particolare nello Spezzino.

La sala operativa della protezione civile della Regione Liguria si è attivata contattando i Comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra e Sarzana, i più vicini all’epicentro: al momento non sono segnalate criticità.

Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il terremoto di magnitudo 3.7 è avvenuto a 2 chilometri a Nord Est di Fosdinovo a 10 chilometri di profondità ed è stato localizzato dalla sala sismica Ingv di Roma.