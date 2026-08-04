Scontro tra un’auto e una moto sull’Aurelia a Bergeggi: ferita una 21enne

Bergeggi. E’ stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso la giovane di 21 anni che, questo pomeriggio, è rimasta coinvolta in un incidente sull’Aurelia a Bergeggi.
Il sinistro si è verificato poco dopo le 14 quando la ragazza, in sella alla propria moto, è andata ad impattare contro un’auto.
Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’automedica del 118 ed i volontari della Croce Bianca di Spotorno.
Dopo averle prestato le prime cure sul posto, il personale sanitario ha disposto il trasferimento della 21enne al Santa Corona di Pietra Ligure con le sospette fratture di un polso, femore e bacino.
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