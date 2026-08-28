Scontro moto-bici sulla provinciale tra Cisano e Ceriale: soccorsi mobilitati

Incidente stradale lungo la strada provinciale (SP 3) “Ceriale-Cisano“.

Secondo quanto appreso, poco dopo le 19.00, si è verificato uno scontro tra una moto e una bici, per cause ancora in via di accertamento.

Nell’impatto il centauro e il ciclista sono caduti a terra lungo la carreggiata.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della pubblica assistenza e dell’automedica 118: per entrambi, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato diposto il trasporto in ospedale.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, i due feriti hanno riportato alcuni traumi e lesioni. Alla fine, solo per una persona si è reso necessario il trasporto in ospedale, ma nulla di grave: è stata accompagnata, in codice verde, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Ancora in atto i rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.