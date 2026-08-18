Scegliere il pavimento oggi con Armony Floor: più soluzioni, più opportunità

Scegliere un pavimento, oggi, significa confrontarsi con una gamma di materiali molto più ampia rispetto al passato. Il mercato propone infatti soluzioni sviluppate per rispondere a esigenze differenti, capaci di adattarsi sia agli ambienti domestici sia agli spazi destinati ad attività professionali.

In questo contesto, orientarsi tra le diverse alternative richiede non solo un catalogo completo, ma anche informazioni chiare che permettano di comprendere le caratteristiche di ogni prodotto.

Proprio da questa esigenza nasce la proposta di Armony Floor, azienda italiana specializzata nel settore del parquet e dei pavimenti in legno, che attraverso il sito ufficiale www.pavimentieparquet.com mette a disposizione un’offerta rivolta a privati, imprese, architetti, interior designer e rivenditori.

Il catalogo comprende oltre 60 referenze, tra cui spiccano parquet in legno, pavimenti SPC, superfici LVT, parquet laminati, boiserie, decking per esterni e numerose configurazioni di posa, così da offrire risposte concrete a contesti progettuali molto diversi.

Accanto alle soluzioni più tradizionali trovano spazio anche prodotti sviluppati per applicazioni specifiche, come i pavimenti WPC, particolarmente indicati per gli spazi outdoor grazie alla loro resistenza agli agenti atmosferici e alla ridotta necessità di manutenzione.

L’ampiezza della gamma è affiancata da un modello organizzativo che consente all’azienda di seguire direttamente le principali fasi della produzione, con un controllo costante delle lavorazioni e una selezione accurata delle materie prime.

Le essenze impiegate provengono da foreste certificate, mentre durante i processi produttivi vengono utilizzate colle e vernici prive di formaldeide, nel rispetto degli standard europei dedicati alla qualità degli ambienti interni.

La possibilità di valutare un pavimento, però, non si esaurisce nella consultazione del catalogo. Sul sito sono disponibili schede tecniche dettagliate che consentono di confrontare caratteristiche, formati e finiture delle diverse collezioni. Chi desidera osservare i materiali dal vivo può inoltre richiedere gratuitamente alcuni campioni, spediti entro 48/72 ore, così da verificare direttamente texture e tonalità prima dell’acquisto.

A questi strumenti si affiancano lo showroom di Coriano, dove è possibile vedere le superfici installate e confrontarsi con personale specializzato, oltre a una rete di posatori certificati presente su tutto il territorio nazionale.

Completa il quadro il blog aziendale, che raccoglie approfondimenti dedicati ai pavimenti in legno, alle tecniche di posa, alla manutenzione e alle principali evoluzioni dell’interior design.

Oggi, quindi, scegliere un pavimento significa valutare materiali, prestazioni e servizi nel loro insieme. Per questo motivo, poter contare su un catalogo articolato, informazioni tecniche facilmente accessibili e strumenti che supportino il percorso decisionale rappresenta un valore concreto.

Un approccio che trova piena espressione anche nell’attività di Armony Floor, sviluppata per offrire soluzioni capaci di rispondere a esigenze progettuali sempre diverse.