Savona, tutta l’emozione di Santiago Sogno: “Voglio godermi questa stagione come se fosse l’ultima”

Il primo Savona dell’anno pareggia 1-1 contro la Cairese in una sfida di alta Eccellenza, tra le più prestigiose della competizione anche se per adesso è solo Coppa Italia. Nel post partita Santiago Sogno ha commentato la gara e le prime settimane da nuovo giocatore biancoblù.

Sulla sfida di ieri: “È stata una bellissima partita, davanti a una bella cornice di pubblico. Non vedevo l’ora di scendere in campo. Abbiamo fatto una buona prestazione, siamo a buon punto. Dobbiamo continuare a lavorare insieme ma sono soddisfatto, penso che anche il pubblico si sia divertito”.

Tanti gli ex ritrovati in campo, compreso anche mister Pietro Butto. L’attaccante afferma: “Con tanti ragazzi abbiamo vissuto delle stagioni bellissime insieme. In campo magari scappa qualche calcetto in più, ma ci rispettiamo perché la stima rimane anche fuori dal campo”.

Infine, qualche battuta sull’emozionante ritorno al Savona: “Io ho sempre desiderato tornare a giocare per questa maglia. Non era facile, ma ora mi voglio godere quest’annata come se fosse l’ultima. Avere la possibilità di tornare a vivere quello che ho già vissuto tanti anni fa è un sogno”.