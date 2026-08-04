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Incontro

Savona, Tpl: le problematiche del trasporto pubblico in un confronto con il Prefetto La Fauci

Si terrà venerdì prossimo, 7 agosto

Generico agosto 2026

Savona. Trasporto pubblico e nodi da sciogliere. Cercare soluzioni. Richiesta di un incontro al Prefetto Grazia La Fauci, che si è insediata proprio ieri (3 agosto) nel Palazzo del Governo, per affrontare i problemi del trasporto pubblico locale, cercare di risolverli e trovare una conciliazione. 

L’hanno chiesta la RSU di TPL Linea insieme alle Segreterie provinciali di FILT CGIL, FIT CISL, UILT, SIAL COBAS, UGL FNA. Il confronto si terrà venerdì prossimo, 7 agosto, alle 11. 

All’incontro sono stati convocati anche Comune e Provincia di Savona. 

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