Savona, Tpl: le problematiche del trasporto pubblico in un confronto con il Prefetto La Fauci

Savona. Trasporto pubblico e nodi da sciogliere. Cercare soluzioni. Richiesta di un incontro al Prefetto Grazia La Fauci, che si è insediata proprio ieri (3 agosto) nel Palazzo del Governo, per affrontare i problemi del trasporto pubblico locale, cercare di risolverli e trovare una conciliazione.

L’hanno chiesta la RSU di TPL Linea insieme alle Segreterie provinciali di FILT CGIL, FIT CISL, UILT, SIAL COBAS, UGL FNA. Il confronto si terrà venerdì prossimo, 7 agosto, alle 11.

All’incontro sono stati convocati anche Comune e Provincia di Savona.