Savona: si dimette il vicepresidente della Provincia Andrea Castellini, in consiglio subentra Maurizio Scaramuzza

Savona. Andrea Castellini ha rassegnato le proprie dimissioni da consigliere provinciale e, di conseguenza, dalla carica di vicepresidente della Provincia di Savona.

In consiglio provinciale subentra il primo dei non eletti: a prendere il suo posto sarà Maurizio Scaramuzza, consigliere comunale di opposizione a Savona. La surroga del consigliere dimissionario e la convalida del primo dei non eletti sono previste nel Consiglio provinciale del 6 agosto.

Il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri dichiara: “Aveva già condiviso questa scelta con me nei giorni scorsi. Mi dispiace perchè abbiamo lavorato molto bene e lo ringrazio per l’impegno di questi due anni. Sicuramente continueremo a collaborare come sindaci e come amministratori”.

Ancora da individuare, invece, il nuovo vicepresidente: “Dobbiamo ancora valutare”, spiega Olivieri.