Savona, si accampano sulla spiaggia di via Nizza nonostante siano irregolari e già condannati: due uomini in arresto

Savona. Nel primo pomeriggio di ieri, 16 agosto, a Savona, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di esecuzione per la carcerazione, ovvero condannati ma non detenuti.

Intorno alle ore 14, le Volanti della Questura di Savona sono intervenute nella zona dei Cantieri Solimano, in via Nizza, dove era stata segnalata la presenza di tre persone che si erano accampate sulla spiaggia.

All’arrivo degli operatori, i tre uomini, di 30, 42 e 50 anni, tutti cittadini marocchini, sono risultati sprovvisti di documenti di identificazione e hanno fornito generalità che, nel corso degli accertamenti, sono risultate non attendibili.

Durante le operazioni di identificazione, uno dei tre ha tentato di allontanarsi, dirigendosi verso il vicino torrente. L’uomo è stato immediatamente inseguito da uno degli agenti e, dopo una breve fuga, raggiunto e ricondotto sul posto.

I tre sono stati quindi accompagnati negli uffici della Questura. Gli accertamenti hanno consentito di verificare che tutti e tre risultavano gravati da numerosi precedenti e irregolari sul territorio nazionale.

In particolare, nei confronti del 42enne è emerso un provvedimento relativo alla revoca del decreto di sospensione dell’esecuzione di un ordine di carcerazione, mentre il 30enne è risultato condannato all’espulsione dal territorio nazionale, quindi inottemperante all’ordine del Questore.

Analoga posizione di irregolarità sul territorio nazionale è stata accertata nei confronti del 50enne, che è stato denunciato.

Al termine delle verifiche, i due uomini destinatari dei provvedimenti di esecuzione per la carcerazione sono stati tratti in arresto e, al termine delle formalità di rito, accompagnati presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.