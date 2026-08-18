Savona. Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi a Savona.
L’allarme è scattato intorno alle 13 a seguito della rottura di una tubazione (probabilmente dell’acquedotto) avvenuta in via 4 Novembre.
Diversi disagi alla circolazione a causa della fuoriuscita di acqua dal manto stradale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.
Secondo quanto riferito, almeno un paio di edifici resteranno temporaneamente senz’acqua in attesa delle riparazioni alle tubature.
Inoltre, al fine di poter effettuare il ripristino dell’asfalto, la viabilità compresa tra via 4 Novembre e via Venezia sarà interrotta fino a domani mercoledì 19 agosto.