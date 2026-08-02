Savona ricorda Franco Mauro Icardi, scomparso a 82 anni: sua la teoria di “Cristobao Colon, natural de Saona”

Savona. Il pensiero della settimana è speciale. Va alla recente scomparsa di Franco Mauro Icardi, 82 anni, al suo ricordo e, prima di tutto, alle condoglianze per la sua famiglia e per tutti coloro che gli erano vicini.

Ma è giusto anche ricordare, tra le sue vaste attività, quella di massimo esponente della teoria di Cristoforo Colombo savonese: “Cristobao Colon, natural de Saona. Si chiama così anche l’associazione che porta avanti la teoria in questione.

Franco Mauro Icardi fu missionario in Africa, studioso e saggista. Lascio’ l’abito talare e, più di recente, si è occupato delle biblioteche comunali di Cairo e Cengio.

Già in altre occasioni abbiamo scritto della teoria di Colombo savonese, suffragata da ricerche e documenti. La ricapitoliamo per sommi capi anche questa volta con l’aiuto di un consigliere dell’associazione, Mauro Zunino, noto anche come presidente del Vintage Motors Club Savona.

Franco Mauro Icardi

Dice Zunino: “Intanto le condoglianze alla famiglia di Icardi e l’ultimo saluto a un grande uomo e un grande studioso. E’ una grave perdita. Per quanto riguarda la teoria di Colombo savonese, cercheremo di non lasciarla cadere e anzi di promuovere iniziative per ricordarla”.

Prosegue Zunino: “I punti principali su cui si regge la solida teoria di Colombo savonese sono due. La prima risale al momento in cui Colombo fu al cospetto dei reali di Spagna per stabilire le regole di ingaggio in vista del viaggio che lo porterà alla scoperta dell’America e si presentò proprio così: Cristobao Colon natural de Saona. Il secondo risale al 1535 quando il nipote Diego si dichiarò discendente di ‘Cristobao Colon natural de Saona’ al momento di entrare nell’ordine di Santiago di Compostela. Per chi mentiva c’era la pena di morte… Tutti i documenti non sono certo scomparsi, ma vengono ancora oggi custoditi nella biblioteca di Monturbano”.

Zunino ricorda che ci sono poi molti altri aspetti a sostegno di questa tesi, a cominciare dal fatto che spesso venivano chiamati “genovesi” tutti i liguri.

Aggiunge, a sostegno dell’onestà intellettuale di Icardi, che ha sempre detto che non è possibile stabilire dove fosse a Savona la casa natale di Colombo, ma che questo nulla toglie alla solidità della teoria. In realtà ci sono due immobili da alcuni indicati come possibili riferimenti come casa natale del grande navigatore, uno in via Valcada e uno in via dei Cassari, dove c’è pure una targa.

E il Cristoforo Colombo “genovese”?

“Ci fu a Genova un lanarolo con quel nome, ma non scoprì l’America…”