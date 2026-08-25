Savona, presentata la Seconda Squadra: ecco la rosa per la Seconda Categoria

Il Savona presenta ufficialmente la Seconda Squadra, che nella stagione 2026/27 sarà ai nastri di partenza del campionato di Seconda Categoria.
La nuova formazione nasce con un obiettivo preciso: creare un collegamento tra il settore giovanile e la Prima Squadra. Per questo motivo, la rosa sarà composta da un gruppo di giocatori più esperti, chiamati ad affiancare i ragazzi della Juniores nel loro ingresso nel calcio dei grandi.
La Seconda Squadra avrà anche un ruolo importante per i giocatori della Prima che rientreranno da un infortunio. La possibilità di trovare continuità e minutaggio permetterà infatti di completare il percorso di recupero prima del ritorno a disposizione della formazione principale.
Il progetto guarda però anche al futuro. Il club intende costruire negli anni una filiera tecnica sempre più strutturata, creando un percorso interno capace di accompagnare i giovani nelle diverse tappe della loro crescita.
A guidare la Seconda Squadra sarà Alessio Bisio, scelto come allenatore per la stagione 2026/27.
La rosa del Savona
Questi i giocatori che compongono il gruppo:
- Gabriel Bondi
- Federico Vallone
- Claudio Esposito
- Lorenzo Beani
- Gabriele Incorvaia
- Federico Brescia
- Mathias Barzola
- Jeremy Sanchez
- Federico Siri
- Pietro Paina
- Federici Inturri
- Simone Medas
- Fabio Enzi
- Jhonatan Ulloa Motato Mouhamadou
- Cristian Ferrigno
Per il Savona si tratta quindi di un nuovo tassello all’interno di un progetto più ampio, con la Seconda Squadra chiamata a diventare un punto di passaggio importante per i giovani del vivaio e per chi deve ritrovare la condizione dopo un infortunio.