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Savona, presentata la Seconda Squadra: ecco la rosa per la Seconda Categoria

Il nuovo gruppo biancoblù accompagnerà i giovani nel passaggio alla prima squadra e sarà utile anche per il recupero degli infortunati

Generico agosto 2026

Il Savona presenta ufficialmente la Seconda Squadra, che nella stagione 2026/27 sarà ai nastri di partenza del campionato di Seconda Categoria.

La nuova formazione nasce con un obiettivo preciso: creare un collegamento tra il settore giovanile e la Prima Squadra. Per questo motivo, la rosa sarà composta da un gruppo di giocatori più esperti, chiamati ad affiancare i ragazzi della Juniores nel loro ingresso nel calcio dei grandi.

La Seconda Squadra avrà anche un ruolo importante per i giocatori della Prima che rientreranno da un infortunio. La possibilità di trovare continuità e minutaggio permetterà infatti di completare il percorso di recupero prima del ritorno a disposizione della formazione principale.

Il progetto guarda però anche al futuro. Il club intende costruire negli anni una filiera tecnica sempre più strutturata, creando un percorso interno capace di accompagnare i giovani nelle diverse tappe della loro crescita.

A guidare la Seconda Squadra sarà Alessio Bisio, scelto come allenatore per la stagione 2026/27.

La rosa del Savona

Questi i giocatori che compongono il gruppo:

  • Gabriel Bondi
  • Federico Vallone
  • Claudio Esposito
  • Lorenzo Beani
  • Gabriele Incorvaia
  • Federico Brescia
  • Mathias Barzola
  • Jeremy Sanchez
  • Federico Siri
  • Pietro Paina
  • Federici Inturri
  • Simone Medas
  • Fabio Enzi
  • Jhonatan Ulloa Motato Mouhamadou
  • Cristian Ferrigno

Per il Savona si tratta quindi di un nuovo tassello all’interno di un progetto più ampio, con la Seconda Squadra chiamata a diventare un punto di passaggio importante per i giovani del vivaio e per chi deve ritrovare la condizione dopo un infortunio.

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