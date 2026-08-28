Savona, piazza del Popolo diventa un angolo di New York col concerto di Maria Nives Riggio e il progetto “Where Daffodils Have Their Fun”

Savona. Domenica 30 agosto, alle 20, piazza del Popolo a Savona si trasformerà in un piccolo angolo di New York con il concerto jazz di Maria Nives Riggio e il suo progetto “Where Daffodils Have Their Fun”. Una serata da vivere insieme realizzata grazie alla collaborazione del Comune di Savona con il Comitato del Centro in uno spazio tra i più suggestivi della città.

Elisa Di Padova, Vicesindaco del Comune di Savona: “Un evento di grande qualità in uno dei nostri palchi, in una location suggestiva quella di piazza del popolo, perché una delle chiavi è quella di vivere insieme i nostri spazi. Lo facciamo come Comune insieme al comitato del Centro e la preziosa collaborazione degli operatori. Una serata da vivere insieme”

Il concerto segue l’uscita dell’album “Where Daffodils have their fun”, registrato a New York e pubblicato a novembre 2025 per Abeat Records, che segna una tappa fondamentale nel percorso musicale di Maria Nives Riggio.

Nives interpreta noti standard jazz con il supporto del gruppo che ha registrato il disco, ad eccezione del contrabbasista a causa di impegni concomitanti. Guidato da una vocalità basata sull’essenzialità delle linee melodiche, la varietà timbrica della voce viene accompagnata ed esaltata dall’armonia e dal ritmo swing degli straordinari musicisti che l’accompagnano. L’ascolto è facile, fluido, gradevole, mai banale. Il suono americano, di New York, è una precisa scelta stilistica di Maria Nives. La musica è alla portata di tutti, piacevole ma non ordinaria. Il pianista Richard Clements rappresenta lo stile più raffinato e profondo del jazz classico. Il contrabbassista Luca Pisani, che nel live italiano sostituisce Ari Roland, è un rigoroso riferimento di tempo e ritmo, che guida il quartetto con poetica e potenza timbrica. Il batterista Massimo Russino sa creare intrecci ritmici essenziali nel legare il suono globale della band, interpretando in maniera personale e distinta ogni brano.