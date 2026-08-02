Savona. Non ce l’ha fatta Mattia Nasca il 27enne coinvolto nel grave incidente stradale di venerdì sera (31 luglio) avvenuto sull’Aurelia a Zinola.

Le condizioni del giovane erano apparse da subito molto gravi. Dopo i primi soccorsi era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

L’incidente si è verificato poco dopo le 22 all’incrocio tra l’Aurelia e via Lazzaro De Maestri. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati una moto e una Mini. A seguito del violento impatto il 27enne, che viaggiava in sella alle due ruote, è stato sbalzato dalla moto riportando gravi traumi.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Vado Ligure, l’automedica del 118, gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La notizia ha profondamente colpito il mondo del tifo biancoblu. Il giovane è infatti un grande sostenitore del Savona Fbc e faceva parte del gruppo ultras Pessimi Elementi, che, in segno di vicinanza, ha deciso di annullare la festa per il ripescaggio in programma sabato sera a Lavagnola.