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Pericolo

Savona, paura in via Don Minzoni: parte di un cornicione cade sulla strada fotogallery

Paura tra i passanti e i residenti, ma fortunatamente nessun ferito. L'area è stata messa in sicurezza

Savona, paura in via Don Minzoni
Savona, paura in via Don Minzoni
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Savona. Momenti di paura questa mattina a Savona, dove una parte del cornicione di un terrazzo si è staccata finendo sul marciapiede di via Don Minzoni. L’episodio si è verificato intorno alle 11.30.

Per fortuna, al momento del distacco nessuno si trovava a passare nella zona sottostante. Le dimensioni dei frammenti caduti avrebbero potuto provocare conseguenze ben più gravi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a delimitare e mettere in sicurezza l’area in attesa delle verifiche del caso.

 

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