Savona. Momenti di paura questa mattina a Savona, dove una parte del cornicione di un terrazzo si è staccata finendo sul marciapiede di via Don Minzoni. L’episodio si è verificato intorno alle 11.30.

Per fortuna, al momento del distacco nessuno si trovava a passare nella zona sottostante. Le dimensioni dei frammenti caduti avrebbero potuto provocare conseguenze ben più gravi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a delimitare e mettere in sicurezza l’area in attesa delle verifiche del caso.