Savona. Attimi di paura questa mattina in piazza Giulio II a Savona, dove una parte di un palo dell’illuminazione pubblica è improvvisamente crollata finendo contro un’auto parcheggiata e distruggendone completamente il lunotto posteriore. Un cedimento che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, soprattutto perché a pochi centimetri dalla vettura si trovava il figlio della proprietaria.

A rendere ancora più particolare l’episodio è il fatto che, proprio in quel momento, erano in corso le attività di manutenzione e controllo dell’impianto di illuminazione pubblica. Gli operatori della ditta incaricata stavano lavorando nella zona quando si sono accorti delle condizioni particolarmente compromesse del palo.

Secondo quanto appreso, la struttura era fortemente usurata e, durante le operazioni, non sarebbe stato possibile metterla in sicurezza e sostenerla con la piattaforma utilizzata per i lavori. Il palo ha quindi ceduto, finendo a terra e colpendo l’auto parcheggiata.

Il contratto del Comune di Savona per la riqualificazione energetica, gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione è affidato a Civismart S.p.A. L’attività di controllo degli impianti è in corso da tempo e, secondo quanto riferito dall’assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi, sarebbero già circa 4 mila gli impianti di illuminazione verificati. Proprio nell’ambito di queste verifiche è emersa la situazione particolarmente critica del palo di piazza Giulio II.

Per fortuna, al momento del crollo, nessuno si trovava nel punto esatto in cui è precipitata la struttura. Il bilancio è quindi di nessun ferito, ma i danni all’auto sono ingenti: il lunotto posteriore è andato completamente in frantumi.

guarda tutte le foto 5



Savona, cade un palo della luce su una macchina in Piazza Giulio II

“La macchina si aggiusta, il problema è che mio figlio era a pochi centimetri. Una paura pazzesca, abbiamo sfiorato una tragedia”, racconta la proprietaria della vettura, ancora scossa per quanto accaduto.

Le immagini mostrano chiaramente la parte del palo finita a terra. Particolarmente evidente anche lo stato di forte corrosione della parte metallica alla base dell’elemento crollato.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi e provveduto alla gestione della situazione. Saranno gli accertamenti a chiarire nel dettaglio le cause del cedimento e le condizioni della struttura prima dell’intervento.

Per fortuna, dunque, soltanto danni materiali. Ma per chi si trovava lì in quel momento la paura è stata enorme.