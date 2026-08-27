Savona, nuovo bando per la valorizzazione commerciale e rendere la città più attrattiva

Savona. Una nuova opportunità a disposizione delle imprese del commercio e dell’artigianato di Savona: l’Amministrazione comunale mette a disposizione, attraverso un bando, una dotazione di 55 mila euro per sostenere progetti e iniziative finalizzati alla valorizzazione del tessuto urbano commerciale e, in particolare, a rendere la città più attrattiva durante il periodo natalizio. Il bando è rivolto ai Centri Integrati di Via (CIV), alle Associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato maggiormente rappresentative, alle società di servizi o enti da esse partecipati e alle associazioni di commercianti regolarmente costituite e con sede a Savona.

Un’iniziativa dedicata a chi ogni giorno anima il commercio in città e che si va ad aggiungere alle altre di sostegno al commercio: le agevolazioni per le nuove aperture e il bando sfitto per nuove attività che si insediano in locali sfitti da almeno 6 mesi, attualmente aperto fino a fine novembre. Il bando, originariamente pensato per le progettualità dei Civ – che hanno tra i loro obiettivi la promozione e la valorizzazione delle vie e che potranno essere anche non vincolate allo stringente periodo natalizio- si estende alle Associazioni di categoria che avranno così un ruolo di coordinamento dei gruppi di commercianti per consentirne la partecipazione, soprattutto per il tema dell’illuminazione natalizia, argomento molto sentito dalle imprese, ad altre aree della città, anche quelle non comprese nei Civ con buona densità commerciale. Il bando ha una dotazione complessiva di 55mila euro che se non saranno esauriti dai progetti verranno comunque impiegati per la promozione del commercio.

“Con questo bando vogliamo sostenere concretamente chi ogni giorno vive e anima le nostre vie commerciali – dichiara il Vicesindaco del Comune di Savona, Elisa Di Padova – L’obiettivo è proseguire nella costruzione di una città più accogliente, attrattiva e viva, valorizzando il commercio di vicinato e favorendo la collaborazione tra operatori, realtà del territorio e residenti. Il periodo natalizio rappresenta un momento particolarmente importante, anche nell’ottica della destagionalizzazione: vogliamo che le nostre strade e le nostre piazze siano protagoniste a partire proprio dal tessuto commerciale, attraverso illuminazioni e iniziative capaci di creare un’atmosfera riconoscibile e coinvolgente”.

“Nella Giunta di oggi – prosegue il vice sindaco, è stata inoltre approvata la perimetrazione di un nuovo Centro Integrato di Via che si va ad aggiungere ai tre già operativi da qualche mese: si tratta del nuovo Civ che raccoglie gli operatori della Darsena. Siamo molto orgogliosi della nascita del quarto Civ della Città, si tratta di una modalità di lavoro che parte dal concetto di mettersi in gioco in prima persona, collaborare con l’Amministrazione e anche con altri enti. A breve proporrò una riunione del nuovo Civ con l’Autorità di Sistema Portuale e con i vari soggetti che hanno a che fare con questa importante zona della città, a partire dalla Cooperativa che gestisce il nostro servizio di accoglienza turistica. Le idee sono già molte, vanno nella direzione dell’innovazione e ne sono felice perché insieme, e collaborando, possiamo fare nascere nuove opportunità. Nostro compito è accompagnare le imprese in sinergia e con una attività di governance gestire le dinamiche di un cambiamento che è già in corso perché una città commerciale viva e attrattiva è un valore per tutti: per chi lavora, per chi abita a Savona e per chi la visita”.

Per quanto riguarda il bando sono finanziabili installazioni, arredi e luminarie, con particolare attenzione anche alle soluzioni tecnologiche in grado di contenere i consumi energetici, oltre a manifestazioni ed eventi temporanei e locali, con particolare riferimento alle iniziative natalizie, un periodo dell’anno in cui per le nostre vie, la capacità di creare occasioni ed essere attrattive e frequentate può fare la differenza. Particolare attenzione sarà riservata ai progetti capaci di coinvolgere un’area ampia della città, al numero di commercianti aderenti, alla qualità della proposta, alla collaborazione tra aree limitrofe e con residenti e Comitati di quartiere anche per le aree periferiche ad alta densità commerciale e altre attività, oltre che alla capacità di cofinanziare l’iniziativa.

Il contributo comunale potrà arrivare a coprire fino ad un massimo al 50% del costo dell’iniziativa, compatibilmente con le risorse disponibili e con l’esito della valutazione sulla base dei progetti. Le domande dovranno essere presentate al Comune di Savona – Settore Cultura, Turismo e Attività Produttive – Servizio Attività Produttive SUAP, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo suap@pec.comune.savona.it, secondo le modalità indicate nell’avviso. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 20 settembre 2026.