Savona, musica ed emozioni al Grande Ferragosto: in migliaia per salutare la notte più lunga dell’estate

Savona ha celebrato degnamente la sua festa di mezza estate, il Grande Ferragosto sulla spiaggia del mitico Scaletto dei pescatori alle Fornaci, dove ancor oggi si ritrovano fotografie e ricordi del borgo marinaro.

Lo ha fatto, dalle 22 all’una e mezzo, con uno scambio continuo di musica ed emozioni tra palco e pubblico, con alcune migliaia di persone che si sono ritrovate sulla spiaggia, sulla passeggiata lungo la via Aurelia, persino dai balconi. E chi era davanti al maxischermo ha potuto ammirare le splendide immagini dall’alto grazie alle giravolte del drone azionato da Massimo Fornasier, che hanno testimoniato la grande bellezza di quest’angolo di Savona.

Ha rotto il ghiaccio, iniziando un dialogo con il pubblico che Luca Galtieri porterà poi avanti per tutta la serata, Andrea Chiovelli, in questa circostanza nelle vesti di presentatore. Intervistando il vicesindaco Elisa Di Padova, che ha ricordato i motivi della presenza in quel luogo: spiaggia libera, Bandiera Blu e soprattutto spiaggia attrezzata, e gratuita, per la balneazione dei disabili.

Scorrendo il film della serata si incontrano le esibizioni di Quelle di un certo peso, Marco Ferrieri con la sua ironia, e del poliedrico Marco Anelli. Chi scrive, proprio con Di Padova, ha consegnato una targa alla titolare della Baracchetta come insostituibile base dell’organizzazione.

Qui sotto, il racconto della serata nelle foto di Enrico Testa



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Savona festeggia Ferragosto allo Scaletto

Il dj Enzo ha quindi dato la prima svolta musicale alla serata trasmettendo energia pura per ballare.

Quindi è stata la volta del Karaoke itinerante di Giacomo Aicardi e del suo affiatato staff, coinvolgente come sempre, come in ogni piazza della Liguria in cui si esibisce.

L’ultima parte dell’evento era il dj set di Rudy Mas, che ha offerto un’interpretazione magistrale del suo lavoro, avanti e indietro nella storia della musica, fino al futuro, sempre con uno sguardo al pubblico e alle sue reazioni. Ha saputo superare anche un momento di incertezza dovuto a un piccolo inconveniente tecnico, presto superato per dare spazio anche al gruppo di animazione di Night Project.

Tocca ovviamente al vicesindaco Elisa Di Padova tracciare il bilancio del Grande Ferragosto: “Più che un bilancio, perché la serata si commenta da sola con le immagini, come quelle di Enrico Testa, è un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione dell’evento, comprese le forze dell’ordine. Ieri sera Savona ha dato il meglio di sé”.

Qui sotto, le immagini di Enzo Pugno



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Il Grande Ferragosto allo Scaletto di Savona

Ecco, le forze dell’ordine. Il questore Giuseppe Mariani ha predisposto un imponente, e soprattutto efficiente, servizio d’ordine, portato avanti sul campo dal commissario Andrea Gizzi, grazie all’impegno di polizia di Stato, carabinieri, guardia di Finanza (anche con una motovedetta), polizia locale presente in forze, guardia costiera.

Un servizio che ha riguardato anche il controllo della spiaggia, nella notte più difficile dell’anno, in modo che tutto fosse regolare ma senza provocare inutili tensioni.

La parte artistica della serata si deve anche alla regia di Marco Dottore e alla collaborazione della compagnia Nati da un Sogno. Insomma, un grande lavoro di squadra.

La conclusione della serata è stata un’emozione. Sul palco sono saliti anche Mauro Gabetta e Marco Roselli, cioè quella parte di organizzazione meno evidente ma altrettanto importante. Tutti insieme, sotto la guida di Marco Anelli, hanno intonato Quella carezza della sera di Vittorio De Scalzi, leader dei New Trolls e grande amico di Savona.