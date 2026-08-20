Savona, moto travolge pedone in corso Tardy e Benech: 70enne in codice rosso

Savona. Investimento pedonale nel tardo pomeriggio di oggi a Savona, in corso Tardy e Benech.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18 e 45, una moto in transito, con a bordo due persone, ha colpito un signore che stava attraversando la strada. L’impatto sarebbe stato abbastanza violento.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Oro Mare di Albissola e l’automedica del 118. Ad avere la peggio il pedone, un uomo 70enne.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, l’anziano è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, le sue condizioni sono giudicate gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferite più lievi per il centauro e il passeggero a bordo della moto, anche loro soccorsi e trasferiti presso il pronto soccorso del nosocomio savonese.

L’investimento ha provocato inevitabili ripercussioni alla viabilità cittadina. Ancora in corso i rilievi e gli accertamenti del caso da parte della polizia locale.