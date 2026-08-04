Savona, mercoledì 5 agosto l’ultimo saluto a Mattia Nasca

Savona. Si terranno mercoledì 5 agosto al cimitero di Zinola i funerali di Mattia Nasca, il 27enne deceduto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a causa dei gravissimi traumi riportati in seguito all’incidente avvenuto sull’Aurelia a Zinola.

L’ultimo saluto avrà luogo domani alle 16 nella sala del commiato del tempio crematorio di Savona.

Le condizioni del giovane erano apparse da subito molto gravi. Dopo i primi soccorsi era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

L’incidente si è verificato poco dopo le 22 all’incrocio tra l’Aurelia e via Lazzaro De Maestri. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Vado Ligure, l’automedica del 118, gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia Locale.

La notizia ha profondamente colpito il mondo del tifo biancoblu. Il giovane è infatti un grande sostenitore del Savona Fbc e faceva parte del gruppo ultras Pessimi Elementi.