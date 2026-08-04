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Appello

Savona, la “Polleria Cri e Mauri” chiude dopo 30 anni: “Se qualcuno vuole proseguire siamo disponibili a trattare”

L'attività chiuderà definitivamente la prossima primavera, l'appello dei titolari per trovare un acquirente

polleria scaramuzza

Savona. “Il dado è tratto. Sarà l’ultima estate, poi l’ultimo Natale. Prossimo inizio primavera chiuderemo i battenti“. Con queste parole Cristina Scaramuzza, cotitolare della “Polleria Cri e Mauri” di corso Tardy e Benech a Savona ha annunciato la chiusura della storica attività.

Dopo tre decenni la decisione di farsi da parte per fare spazio ai giovani: “Non chiudiamo perché non si lavora, anzi, ma perché dopo 30 anni abbiamo deciso che va bene così. Se non troveremo nessuno rottameremo la licenza e un’altra attività storica savonese non esisterà più. Troppe ore forse…”.

Il post sui social è anche l’occasione per rinnovare l’appello per trovare qualcuno che porti avanti l’attività: “La richiesta economica per la cessione non vedere morire un negozio che lavora non è esagerata. Se qualcuno avesse il desiderio di proseguire noi siamo ancora disponibili a trattare. Siamo anche a disposizione per fare un periodo di affiancamento”.

“Una seracinesca abbassata in un quartiere vivo e attivo contornato da decine di attività super avviate sarà veramente triste“, conclude.

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