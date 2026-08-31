  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Calciomercato

Savona, in arrivo Gabriele Fresia: si va verso un tandem di spessore con Agostino

Il portiere classe 2005 ex Vado e Ravenna sta per vestire biancoblù

Gabriele Fresia - Giuseppe Agostino Savona

Novità in entrata in arrivo per il Savona. Le opportunità di mercato, possono offrire degli interessanti scenari per puntellare una rosa. E gli Striscioni l’hanno trovata nel portiere Gabriele Fresia.

I biancoblù hanno dato una netta accelerata per l’ex Vado e Ravenna e ora si va verso la composizione di un tandem di portieri di assoluto livello.

Da una parte Agostino, anche ieri decisivo con diversi interventi, dall’altra Fresia che da classe 2005 ha già messo a referto oltre 100 presenze in Serie D con referenze molto positive. I due, tra l’altro, erano stati compagni di reparto anche nell’esperienza ravennate.

 

Più informazioni
leggi anche
Pietro Buttu (Cairese) Carlo Sarpero (Savona)
Minuto per minuto
Coppa Italia Eccellenza, Savona – Cairese 1-1: Silvestri risponde a Hernandez
Generico agosto 2026
Omaggio
Savona, gli ultras omaggiano la memoria di Mattia Nasca
Carlo Sarpero Savona
Intervista
Savona, Sarpero: “Il gruppo ha risposto alle mie incazzature. Tenuto testa ad una delle squadre più forti”
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.