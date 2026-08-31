Savona, in arrivo Gabriele Fresia: si va verso un tandem di spessore con Agostino

Novità in entrata in arrivo per il Savona. Le opportunità di mercato, possono offrire degli interessanti scenari per puntellare una rosa. E gli Striscioni l’hanno trovata nel portiere Gabriele Fresia.

I biancoblù hanno dato una netta accelerata per l’ex Vado e Ravenna e ora si va verso la composizione di un tandem di portieri di assoluto livello.

Da una parte Agostino, anche ieri decisivo con diversi interventi, dall’altra Fresia che da classe 2005 ha già messo a referto oltre 100 presenze in Serie D con referenze molto positive. I due, tra l’altro, erano stati compagni di reparto anche nell’esperienza ravennate.