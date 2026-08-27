Savona, ospedale San Paolo: il reparto di Chirurgia della mano torna a pieno regime

Il reparto di Chirurgia della mano dell’ospedale San Paolo di Savona tornerà ad essere operativo a pieno regime dopo un periodo di accorpamento a quello di Urologia.

Nei giorni scorsi la redazione di Ivg.it aveva accolto le preoccupazioni di sanitari e pazienti, che segnalavano la riduzione attuale della struttura, ridimensionata a soli quattro posti letto per mancanza di infermieri.

Ora arriva la buona notizia: la criticità è stata superata e dal primo ottobre la disponibilità dei posti letto tornerà alla sua normalità.

La Direzione di Area 2 – ATS Liguria conferma “che si tratta di una situazione contingente e temporanea. Asl 2 rassicura che, dopo le riunioni e le verifiche del caso effettuate nei giorni scorsi, tra poco più di un mese il reparto tornerà nella sua funzionalità”.

“Fondamentale è stata la collaborazione e il lavoro congiunto tra Direzioni mediche, Direttori di struttura, la Direzione delle Professioni sanitarie e il personale medico e infermieristico delle Strutture interessate, che ha permesso di trovare in breve tempo soluzioni adeguate” conclude l’azienda sanitaria.