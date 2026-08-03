Savona, il nuovo prefetto si presenta: “Obiettivo è fare rete, particolare attenzione sui porti”

Savona. “Mi aspetto che questa provincia faccia riferimento al ruolo del prefetto nel modo più amplio possibile. Arrivo qui con l’idea di fare rete. Metto qui la mia esperienza fatta sul territorio in altre città perché la Prefettura sia il punto di riferimento per gli enti pubblici, le associazioni”. Questa mattina l’insediamento del nuovo prefetto di Savona, Grazia La Fauci, nominata il 24 luglio scorso dal consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno Matteo Piantedosi.

Oggi pomeriggio l’incontro con le forze dell’ordine e domani il sindaco di Savona, il presidente della Provincia e le autorità religiose: “Questa mattina ho incontrato i colleghi, mi è stata riferita la carenza di organico. Recentemente il ministero ha indetto un concorso per funzionari, ma qui a Savona è arrivato ben poco. Spero di riuscire anche con altri strumenti a essere autorizzata a far fronte a questa criticità”.

Sulla sicurezza ha aggiunto: “Si possono fare tante iniziative, sia controlli che mettere in rete tutte le istituzioni come scuola, tribunali, associazioni di volontariato, società sportive. Mi farò promotrice di costruire questa rete nel territorio nel più breve tempo possibile, sarà la mia priorità”.

Al centro dell’attività ci sarà il settore marittimo: “Genova è punto centrale di tante dinamiche ma ponente e levante costituiscono punti di riferimento con specificità. Qui abbiamo i porti, sia crociere che commerciale. Sarò un settore che seguirò con particolare attenzione“.

La Fauci è il terzo prefetto donna a guidare la prefettura di Savona. Prima di lei hanno ricoperto l’incarico Nicoletta Frediani, dal 2005 al 2009, e Gerardina Basilicata, dal 2012 al 2015.

Dopo 4 mesi, con il pensionamento dell’ex prefetto De Rogatis, Savona ha di nuovo il suo prefetto. Su questo tema il Comune di Savona aveva sollevato polemica in occasione dell’accoltellamento del Prolungamento: “Capisco che abbiamo problemi che riguardano tante città d’Italia ma in questo momento Savona deve avere l’attezione che merita. Da aprile non abbiamo il prefetto, c’è un facente funzioni che sta facendo un lavoro egregio ma è un dato di fatto che il governo non lo ha ancora nominato“.

Il curriculum

Originaria di Messina, il Prefetto La Fauci è entrata nell’amministrazione dell’Interno nel 1989, allora assegnata alla Prefettura di Pisa. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi, occupandosi di ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale presso la Prefettura della Spezia nonché di elettorale e raccordo con gli Enti Locali presso la Prefettura di Lucca. È stata Capo di Gabinetto presso la Prefettura della Spezia e, dal 2019 al 2021, presso quella di Genova. Si è occupata di Immigrazione presso le Prefetture della Spezia e di Firenze. Ha ricoperto nel corso della carriera gli incarichi di Subcommissario straordinario nel Comune di Pietrasanta (LU) e di Commissario straordinario nei Comuni di Lerici (SP) e di Campi Bisenzio (FI).

Nel dicembre 2021 ha assunto le funzioni di Vicario del Prefetto presso la Prefettura di Firenze; nel gennaio 2023 è stata nominata Vicario del Prefetto di Genova. Nel 2021 le è stata conferita l’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Dal 2 ottobre 2023 ha svolto le funzioni di Prefetto di Sassari.